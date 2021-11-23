مؤتمر جوارديولا: لا تعرف ما سيفعله ميسي حينما تكون الكرة بين قدميه.. ومن المستحيل تكراره هو ورونالدو

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 16:20

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان خصوصا مع تواجد رباعي الهجوم القوي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستقام على ملعب مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أشعر بأن التأهل لدور الـ 16 يكون أصعب في كل موسم المدربين واللاعبين يصبحون أصعب، غدا لدينا الفرصة للتأهل وإذا فعلنا ذلك سيكون أمرا جيد للنادي واللاعبين.".

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وتابع "ميسي صعب للغاية، في بعض الأحيان عندما تكون الكرة بين قدميه لا تعرف ماذا تفعل ولا حتى هو يعرف، وأحتاج إلى أن أشرح إلى اللاعبين بأن دي ماريا ومبابي ونيمار كذلك أيضا".

واستمر "كل واحد منهم يمكن أن يكون نجما لفريقا ما حول العالم ولكن الأربعة في فريق واحد".

وأضاف "أنا سعيد بأن ميسي ما زال يلعب بتك الجودة، سيكون من الممتع مواجهته مرة أخرى، والجميع يعرف بالجودة والشخصية التي يمتلكها باريس سان جيرمان".

وأردف "جريليش أصبح يشعر بالتحسن الآن، سنرى ما يشعر به اليوم".

وأتم "ما حققه رونالو وميسي يكاد يكون مستحيلا تكراره، ربما سوف نرى ولكن أنا لا اعتقد بأنه سيتكرر، من الفريد العثور على لاعبين مثل هذان الشخصان، وأن يفعلوا ما يفعلوه".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

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