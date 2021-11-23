منافس مصر - ضربة موجعة لـ نابولي ونيجيريا.. أوسيمين يغيب 3 أشهر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين نابولي

تلقى نادي نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا ضربة موجعة بغياب فيكتور أوسيمين لفترة طويلة.

وأعلن نابولي غياب مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة 3 أشهر عن الملاعب بعد إجراء عملية جراحية في عظم وجنتيه ومحجر عينه.

وعليه سيغيب اللاعب عن كأس الأمم الإفريقية 2022 والمقامة في الكاميرون والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

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وأوضح البيان "تم استخدام ألواح ومسامير من التيتانيوم في العملية".

وأتم "اللاعب في حالة جيدة وسيظل تحت المراقبة للأيام القليلة القادمة".

وكان أوسيمين قد تعرض لإصابة في الوجه عقب التحام هوائي مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر يوم الأحد الماضي في الدوري.

مباراة شهدت تعرض نابولي للخسارة الأولى محليا في الجولة 12 بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي

ويقع منتخب نيجيريا مع مصر والسودان وغينيا بيساو في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2022.

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