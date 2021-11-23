منافس مصر - ضربة موجعة لـ نابولي ونيجيريا.. أوسيمين يغيب 3 أشهر

تلقى نادي نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا ضربة موجعة بغياب فيكتور أوسيمين لفترة طويلة.

وأعلن نابولي غياب مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة 3 أشهر عن الملاعب بعد إجراء عملية جراحية في عظم وجنتيه ومحجر عينه.

وعليه سيغيب اللاعب عن كأس الأمم الإفريقية 2022 والمقامة في الكاميرون والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

وأوضح البيان "تم استخدام ألواح ومسامير من التيتانيوم في العملية".

وأتم "اللاعب في حالة جيدة وسيظل تحت المراقبة للأيام القليلة القادمة".

Osimhen has undergone a cheekbone operation and is expected to be out of action for three monthshttps://t.co/V8rqAo38w2 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 23, 2021

وكان أوسيمين قد تعرض لإصابة في الوجه عقب التحام هوائي مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر يوم الأحد الماضي في الدوري.

مباراة شهدت تعرض نابولي للخسارة الأولى محليا في الجولة 12 بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي

ويقع منتخب نيجيريا مع مصر والسودان وغينيا بيساو في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2022.