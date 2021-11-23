هاني زادة لـ في الجول: الله أنصفنا في النهاية.. وأمامنا ملفات مهمة

"الله أنصفنا في النهاية" هكذا صرّح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك لـ FilGoal.com عقب العودة مرة إلى النادي.

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وقال زادة لـ FilGoal.com: "نشكر الله على رد الاعتبار والعودة من جديد إلى الزمالك"

وأضاف "أشكر أعضاء الجمعية العمومية الذين تواصلوا دائما معنا".

وأردف "أشكر مرتضى منصور على الجهد المبذول مؤخرا. والله أنصفنا في النهاية هو والمجلس".

وأتم "أمامنا ملفات مهمة وأمور نسعى لتحقيقها خلال الوقت القادم".

وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.