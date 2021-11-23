علاء مقلد لـ في الجول: نسعى لإبرام صفقات لـ الزمالك وتجديد عقود لاعبين

أوضح علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك أن مجلسه يسعى لتقديم أفضل دعم ممكن لفريق كرة القدم.

وقال مقلد لـFilGoal.com:"نعد الأعضاء والجمهور أننا سنكون على قدر المسؤولية".

وواصل "أمامنا عمل كثير، العديد من الملفات الكبيرة نسعى لحسمها، أبرزها الصفقات القادمة وتجديد عقود اللاعبين، والمنشآت والأفرع الجديدة".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.