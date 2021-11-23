نائب المدير التنفيذي لـ الزمالك يوضح لـ في الجول كيفية إجراء عملية التسليم والتسلم بالنادي

أوضح شريف حسين نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك كيفية إجراء عملية التسليم والتسلم في النادي.

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وقال شريف حسين لـ FilGoal.com: "خلال الوقت الحالي نقوم بعملية التسليم والتسلم من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الشباب الرياضة".

وأضاف "عملية التسليم والتسلم تتم من خلال عبد الرحمن شلش مدير مدرية الشباب والرياضة ومحمد سعيد مازن مدير الإدارة المركزية لمكتب السيد وزير الشباب والرياضة".

وأتم "أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك ومعه علاء مقلد عضو المجلس والمدير التنفيذي للنادي يقومون بعملية التسليم والتسلم مع المسؤولين".

وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.