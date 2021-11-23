رابطة الأندية تعلن تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك.

ويلتقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري يوم الخميس المقبل.

وستقام المباراة في الرابعة عصرا على ملعب المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) بدلا من بتروسبورت.

🚨 قرار إدارة المسابقات بشأن ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك.#رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL pic.twitter.com/qwbuGwzPZg — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) November 23, 2021

وكانت الرابطة قد أعلنت الخميس الماضي تعديل موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والزمالك لتبدأ في الرابعة عوضا عن الخامسة والنصف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وكان الزمالك قد فاز في مواجهتي الموسم الماضي على سيراميكا كليوباترا ذهابا وإيابا في الدوري.