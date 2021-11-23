رابطة الأندية تعلن تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 15:49

كتب : أحمد الخولي

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك.

ويلتقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري يوم الخميس المقبل.

وستقام المباراة في الرابعة عصرا على ملعب المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) بدلا من بتروسبورت.

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وكانت الرابطة قد أعلنت الخميس الماضي تعديل موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والزمالك لتبدأ في الرابعة عوضا عن الخامسة والنصف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وكان الزمالك قد فاز في مواجهتي الموسم الماضي على سيراميكا كليوباترا ذهابا وإيابا في الدوري.

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