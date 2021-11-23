مؤتمر كلوب: سألعب لإسقاط بورتو رغم التأهل.. الإصابات وحدها تؤثر على اختياراتي

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيلعب للفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا رغم ضمان التأهل لدور الـ16.

ويحل بورتو ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، علما بأن الفريق الإنجليزي تأهل للدور الـ16 منذ الجولة الرابعة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "التأهل لا يعني أننا لن نلعب على الفوز، سنبحث عن الانتصار مثل كل المباريات التي ندخلها".

وأضاف "نحن نحترم المنافسة دائما ولكن علينا التفكير في أنفسنا وجدول مبارياتنا ووضع لاعبينا أولا".

وتابع "سنرى إن كان جوردن هندرسون باستطاعته اللعب أم لا، فهو ليس جاهزا بنسبة 100% حتى يتمكن من اللعب".

وواصل المدرب الألماني "هندرسون يفعل كل شيء تقريبا لكنه لم يصل بعد إلى كامل لياقته".

وألمح "دفعت به ضد أرسنال في وقت متأخر من المباراة من أجل التحكم في الكرة حين حسمت المباراة بالفعل، لكن الآن علينا أن نرى حالته البدنية".

وأكمل "بالنسبة إلى أندي روبرتسون فوضعه مشابه أيضا، فهو جاهز للعب، لكن علينا اتخاذ القرار وفقا لجدول مبارياتنا المقبل".

عقب لقاء بورتو سيلعب ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي خلال أسبوع، ضد ساوثامبتون وإيفرتون وولفرهامبتون.

وأتم "كما نعلم جميعا، في هذا الوقت من الموسم، يلعب الطاقم الطبي دورا كبيرا في وضع التشكيل، لذلك سنرى".

سيلعب بورتو، الذي يملك 5 نقاط، من أجل الفوز لمحاولة حسم بطاقة المركز الثاني أمام أتليتكو مدريد صاحب الـ4 نقاط.

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