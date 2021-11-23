نائب رئيس الزمالك لـ في الجول: الجمهور يثق في مجلس مرتضى منصور.. وسنجتمع بـ كارتيرون قريبا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 15:28

كتب : إبراهيم رمضان

جلال إبراهيم

أوضح أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه حضر مقر النادي اليوم الثلاثاء لتسلمه من لجنة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى تفائله بشأن تقبل الأعضاء والجمهور لعودة المجلس لقيادة النادي.

وقال جلال لـFilGoal.com:"حضرت أنا وعلاء مقلد وهاني زاده وأحمد مرتضى لتسلم النادي".

وواصل "الإجراءات تتم اليوم، لجنة وزارة الرياضة تنهي بعض الأمور المالية قبل تسليم النادي للمجلس".

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وأضاف "المرحلة المقبلة صعبة أتمنى أن نوفق فيها، جمهور الزمالك يعرف ويثق في مجلس مرتضى منصور. يعرف أننا على قدر المسؤولية، كلنا أبناء الزمالك وسنراعي مصلحة النادي سواء على مستوى الإنشاءات أو العقود".

وأتم "سنعقد جلسة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بعد المباراة المقبلة".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

الزمالك مرتضى منصور
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