قوائم كأس العرب - غياب سوني سعد وحسن معتوق عن منتخب لبنان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

منتخب لبنان

أعلن التشيكي إيفان هاشيك قائمة منتخب لبنان المشاركة في كأس العرب 2021.

ويغيب حسن معتوق صاحب الـ 34 عاما والهداف التاريخي لمنتخب رجال الآرز وأكثر من خاض مباريات دولية بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكتف.

فيما يغيب أيضا سوني سعد صاحب الهدفين لمنتخب لبنان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن القائمة النهائية.

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ويقود محمد قدوح وهلال الحلوة هجوم منتخب لبنان في قائمته المكونة من 23 لاعبا.

وجاءت قائمة لبنان كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مطر – علي ضاهر – علي السبع

الدفاع: قاسم الزين – حسين الدر – محمد علي الدهيني – عباس عاصي – جهاد أيوب – محمد حيدر - ماهر صبرا - روبير ملكي - محمد زين طحان - نور منصور

الوسط: جورج ملكي - نادر مطر - وليد شور – ربيع عطايا – زين العابدين فران – مهدي الزين

الهجوم: هلال الحلوة - فضل عنتر– محمد قدوح – شبريكو

ويقع المنتخب اللبناني في المجموعة الرابعة رفقة مصر والجزائر والسودان.

ويستهل منتخب لبنان مشواره في البطولة بمواجهة مصر في الأول من ديسمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 4 ديسمبر وأخيرا السودان يوم 7 ديسمبر.

ويخوض منتخب لبنان مشاركته الثامنة في كأس العرب، إذ يعد المركز الثالث هو الإنجاز الأفضل والذي تحقق في نسخة 1963 على الأراضي اللبنانية.

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