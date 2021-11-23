في الجول يكشف المواد التي سيتم تعديلها في لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

من المنتظر تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انعقاد جمعيته العمومية يوم الأحد المقبل.

ودعت الأندية لإجراء تعديلات في اللائحة وستكون كالتالي:

1- إجزاء انتخاب/تزكية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بنظام القائمة المغلقة المطلقة وما يترتب على ذلك من تعديلات في قواعد الانتخابات وإجراءات وقواعد التقدم بمستندات الترشح وفحصها.

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2- تخفيض العدد المطلوب للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتكون ٢٥٪؜ من عدد أعضاء الجمعية العمومية بدلا من ٥٠٪؜.

3- تكليف لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد "تضم قضاة" بتولي إدارة العملية الانتخابية "عملية فحص أوراق الترشح والانتخاب" بدلا من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

4- تطبيق بند الثماني سنوات على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابقين حال معاودتهم الترشح مرة أخرى.

5- إجراء تعديل في الشروط يتيح الفرصة لترشح كل من له خبرة في مجال كرة القدم دون حصرها في اللاعبين السابقين والحكام والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في جرائم التهرب من أداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها" وذلك تماشيا مع شروط الترشح في كافة الانتخابات بمختلف أنواعها.

اتحاد الكرة
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