لاعب الكاميرون: نفضل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم لأننا اعتدنا الفوز عليهم

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 14:40

كتب : عبد الرحمن فوزي

مايكل نجاديو - الكاميرون

يفضل مايكل نيجاديو القائد الثاني لمنتخب الكاميرون ولاعب جينت البلجيكي مواجهة منتخب السنغال خلال الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وقع منتخب الكاميرون في التصنيف الثاني، بينما منتخب السنغال في التصنيف الأول خلال قرعة الدور النهائي من التصفيات والذي سيلعب في شهر مارس من عام 2022.

وقال نجاديو في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "لو كان هناك فريق نود تجنب مواجهته فهو الجزائر، ولكن إذا كان هناك فريق سنفضل مواجهته فهو السنغال لأننا اعتدنا الفوز عليهم".

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وتأهل منتخب الكاميرون للدور النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من كوت ديفوار، وموزمبيق، ومالاوي.

بينما تأهل منتخب السنغال للدور النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة الثامنة والتي ضمت كل من توجو، وناميبيا، وجمهورية الكونغو.

ويأتي في التصنيف الأول للقرعة كل من السنغال، ونيجيريا، وتونس، والجزائر، والمغرب، بينما يأتي في التصنيف الثاني كل من مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ومن المنتظر أن يلعب كل فريق من التصنيف الأول مع فريق من التصنيف الثاني في لقائي ذهاب وعودة لتحديد المتأهل لكأس العالم 2022.

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