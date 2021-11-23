الحوسني لـ في الجول: الجزائر والمغرب الأقرب للفوز بكأس العرب.. والأهم لـ عُمان الظهور المشرف

يرى عماد الحوسني نجم منتخب عُمان الأسبق أن فرص منتخب بلاده قليلة في حصد لقب كأس العرب 2021، ورشح منتخبان من شمال إفريقيا للفوز بالبطولة.

وارتدى عماد الحوسنى مهاجم عُمان السابق قمصان أندية قطر والريان القطري وأهلي جدة والنصر السعودي وشارلورا البلجيكي.

وقال الحوسني لـ FilGoal.com: "كأس العرب بطولة جميلة وستكون تحت مظله الاتحاد الدولي فيفا ولأول مرة، والأجمل وجود كل العرب في هذه البطولة".

وأضاف "هذه البطولة ستكون بروفة أخيرة لكأس العالم وستقام على ملاعب حديثة".

وتابع "بخصوص حظوظ منتخب عُمان أعتقد من الصعب المنافسة على البطولة في ظل وجود منتخبات عربية كبيرة مثل الجزائر والمغرب والسعودية وقطر".

وأردف "الأهم هو الظهور بمستوى مشرف ومحاولة مجاراة المنتخبات الأعلى فنيا في البطولة".

وأكمل "من المفيد في البطولة أننا سنرى وجوه جديد ولاعبين جدد في الساحة الخليجية والعربية، وهذه فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم".

وأتم "أرى أن منتخبي الجزائر والمغرب هم الأجهز والأقرب للفوز باللقب".

الحوسني (37 عاما) ساهم في تتويج منتخب عُمان بلقب كأس الخليج 2009 وسبق له أن حصد جائزة هداف وأفضل لاعب في نسخة 2004 من كأس الخليج.

وتشارك عُمان للمرة الثانية في كأس العرب بعدما شاركت في نسخة واحدة فقط عام 1966.

وحينها انسحب منتخب عُمان من البطولة بعد خسارته أول مباراة له ضد نظيره الليبي بنتيجة 21-0.

ويقع المنتخب العماني في المجموعة الأولى ببطولة 2021 رفقة قطر والعراق والبحرين.