أليجري: مواجهة حامل لقب دوري الأبطال ومتصدر الدوري الإنجليزي ستكون تحديا كبيرا

وصف ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس مواجهة فريقه ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بالتحدي الكبير.

يوم الثلاثاء سيلعب تشيلسي ضد ضيفه يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنواجه الفريق الذي فاز بالنسخة الماضية من دوري الأبطال والفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل المركز الأول في مرحلة المجموعات، لذلك فإن المواجهة ستكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا".

وأضاف المدرب الإيطالي "نخلق فرصا خطيرة أمام المنافسين لكن مسلسل ارتكاب الأخطاء في الثلث الأخير مستمر".

وواصل "عودة روميلو لوكاكو ستكون نقطة قوة للمنافس، في حالة عدم مشاركته فإن تشيلسي يلعب بشكل أسرع، وفي حضوره طريقة دفاع الخصم تكون مختلفة".

وعن تشكيله المحتمل لمواجهة الزرق "سيشارك إما مويس كين أو ألفارو موراتا، أو ربما يتم منح فرصة للثنائي، كلاهما قدم مباراة جيدة أمام لاتسيو".

وأكمل "دانيلو سيغيب عن الفريق لمدة شهرين، أما ديان كولوسيفسكي فسيكون متواجدا في المباراة وكذلك أليكس ساندرو".

وأتم "خاض باولو ديبالا المران الجماعي مع باقي الفريق وسينضم للقائمة".

ويسعى تشيلسي للفوز على ملعب ستامفورد بريدج للثأر من هزيمته في لقاء الذهاب ضد يوفنتوس.

ويحتل حامل لقب دوري الأبطال المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويسبقه يوفنتوس بفارق 3 نقاط.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.