كأس العرب - الحيوانات والألوان.. سر ألقاب منتخبات البطولة

عادة ما يسمع المشاهدين معلقي المباريات وهم يرددون ألقاب للفرق والمنتخبات دون معرفة أصولها أو من أين جاءت تلك التسمية، مثل مثل النسور، أو الصقور، أو الملوك والأمثلة الأخرى الكثيرة.

ويقدم لكم FilGoal.com دليلا لمعرفة أصل ألقاب المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب.

قطر (العنابي)

لقب العنابي هو واحد من الألقاب الواضح أسبابها والذي يرجع إلى علم قطر الذي يمتذج بين اللون العنابي والأبيض، وأيضا الزي الرسمي لمنتخب قطر وهو العنابي.

اللون العنابي في علم قطر في الأصل ينسب إلى الدماء التي أريقت في الحروب القطرية أو الدم المتخثر، وخصوصا في الحرب القطرية البحرينية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

العراق (أسود الرافدين)

جاء لقب أسود الرافدين نسبة إلى شهرة العراق بكثرة الأسود قديما، كما كانت العراق تسمى قديما ببلد ما وراء الرافدين.

وإسم الرافدين يعود إلى نهري دجلة والفرات، ومع انقراض الأسود أو هجرتها من الأراضي العراقية بسبب الصيد والتعمير، ولكن لا تزال للأسود مكانة كبيرة في الحضارة العراقية القديمة، ولذلك لقب منتخب العراق بأسود الرافدين.

عمان (الأحمر)

منتخب عمان لا يختلف كثيرا عن قطر سوى في درجة اللون، وهو الأحمر الذي يعود أيضا إلى جزء من علم الدولة والمكون من الأحمر، والأبيض، والأخضر.

واللون الأحمر في علم عمان يرمز إلى المعارك التي خاضها الشعب العماني على مر تاريخه.

ولقب الأحمر العماني، يعود إلى زي منتخب عمان والذي دائما ما يغلب عليه اللون الأحمر.

البحرين (غواصين اللؤلؤ)

للبحرين أكثر من لقب مثل محاربو دلمون، ولكن اللقب الأكثر وصولا للمتلقي قد يكون غواصين اللؤلؤ، والذي يعود يعود إلى مسار اللؤلؤ في البحرين في جزيرة المحرق.

مسار اللؤلؤ هو طريق يمتد لـ 3.5 كيلو متر، كان يتم استخدامه خلال معظم تواريخ البحرين، ويشتهر الطريق بوجود اللآلئ، ويعتبر موقعا معتمدا للتراث العالمي من قبل اليونسكو.

تونس (نسور قرطاج)

قرطاج هي مهد الحضارة التونسية وعاصمة الدولة في العصر الفينيقي، ولقب النسور بشكل عام اختاره اتحاد كرة القدم التونسي ليكون رمزا للسرعة والوقوة.

كما أن اتحاد كرة القدم التونسي قد اتخذ النسر ليكون رمزا لشعاره كما يظهر في منتصفه.

الإمارات (عيال زايد)

يلقب منتخب الإمارات هو عيال زايد، وهو لقب يعود إلى رئيس دولة الإمارات الأسبق زايد بن سلطان آل نهيان.

ويلقب أيضا منتخب الإمارات بالأبيض وذلك يعود إلى الزي الأساسي للفريق وهو اللون الأبيض.

سوريا (نسور قاسيون)

لقب نسور قاسيون أطلق على المنتخب السوري، وتعود تلك التسمية لإلى جبل قاسيون والذي يشرف على مدينة دمشق عاصمة سوريا.

موريتانيا (المرابطون)

أطلق لقب المرابطون على منتخب موريتانيا، وينسب اللقب إلى حركة المرابطين الإسلامية والتي كانت سببا في نشأة دولة موريتانيا.

المغرب (أسود الأطلس)

أسود الأطلس هو لقب منتخب المغرب، ويعود ذلك اللقب بسبب امتداد جبال الأطلس في المغرب حيث كانت تعيش الأسود.

وتتميز الأسود بالهدوء والشراسة في نفس الوقت، كما تتميز بالضخامة ومتانة جسمها ولذلك اختار أطلق لقب أسود الأطلس على منتخب المغرب.

السعودية (الصقور الخضر)

المنتخب السعودي يعود لقبه إلى لون علم الدولة الأخضر والمستوحى من الدين الإسلامي وراية الإسلام قديما.

ولقب الصقور يأتي من البيئة والثقافة السعودية ويرمز إلى الأصالة العربية كما يرمز إلى القوة والجسارة والعزيمة.

واختار اتحاد كرة القدم السعودي الصقر كتميمة للمنتخب السعودي باعتباره أحد أكثر الالقاب اطلاقا عليه.

الأردن (النشامى)

لقب النشامى ومفرده نشمى يطلق على الرجل المقدام والشجاع وهي كلمة غير عربية ولكن توجد بكثرة في اللهجات الشامية ومنها الأردن، ولذلك يطلق الأردنيين على منتخبهم لقب النشامى.

فلسطين (الفدائي)

لقب الفدائي هو لقب المنتخب الفلسطيني والذي يرمز إلى الصمود في وجه الاحتلال ولعب كرة القدم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، ليتحدى الحصار وجميع المعوقات.

الجزائر (ثعالب الصحراء)

ثعالب الصحراء هو لقب منتخب الجزائر وأحيانا يلقبه البعض بمحاربي الصحراء، ويعود هذا الإسم إلى الصحراء الكبرى الجزائرية والتي تحتل الجزء الأكبر من شمال إفريقيا، واختيار لقب الثعالب بسبب الذكاء المشهور عن الثعالب.

مصر (الفراعنة)

لقب الفراعنة هو من الألقاب المعروف أصلها بشكل بديهي بالنسبة للجماهير العربية وفي العالم ككل وهو يعود إلى الحضارة الفرعونية التي تمثل تاريخ مصر القديم.

وبعض أطلق على الجيل الذهبي لمنتخب مصر في الفترة ما بين 2006 و2010 منتخب الساجدين، بسبب اشتهار لاعبي منتخب مصر بالسجود الجماعي شكرا لله بهد تسجيل كل هدف.

لبنان (رجال الأرز)

لقب رجال الأرز هو ما يطلق على منتخب لبنان، ويعود أصل تسميته إلى نوع الشجر الأشهر في لبنان وهو الأرز الذي يمثل دولة لبنان والموجود في علم دولة لبنان.

السودان (صقور الجديان)

لقب صقور الجديان يرجع إلى نوع من أنواع الصقور الموجودة بكثرة في السودان وجنوب السودان، وهو أكبر الطيور الجارحة ويطلق عليه هذا الإسم لبراعته في اصطياد الجديان والغزلان.