فتح الله: ننافس أندية عريقة عمرها 100 عام.. والسعيد "فكره سابق"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

محمود فتح الله - بيراميدز

أشاد محمود فتح الله مدرب بيراميدز بالثنائي عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي، وكذلك تحدث عن اختلاف المنافسة الموسم الحالي عن المواسم السابقة.

وقال مدرب بيراميدز عبر إذاعة أون سبورت: "ابتعدنا عن المنافسة الموسم الماضي، لفقدان نقاط عديدة في الدور الأول، أما الموسم الحالي، فهو أفضل انطلاقة لنا في السنوات الثلاث، جمعنا 13 نقطة في أول 5 جولات".

وأضاف "نسير في الطريق الصحيح بخطى ثابتة، تمنحنا الثقة، ونتطلع حاليا للتأهل لمجموعات الكونفدرالية، والمنافسة على بطولة هذا الموسم".

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وأردف "عبد الله السعيد مؤثر جدا، ومن أفضل لاعبي مصر في آخر 10 سنوات ودائما مختلف وفكره سابق، ويفعل أمورا غير متوقعة، يحافظ على نفسه، ويبذل 100% من مجهوده في المران، وأرقامه ومعدلات الجري من أعلى المعدلات في الفريق، يفعل كل شيء يجعله في مكانة جيدة".

وأكمل "تألقه في هذا السن، ليس مفاجأة، ولم يأت من فراغ، لأننا نرى ما يفعله يوميا، ونثق فيه كثيرا".

وتابع "طالما لا تحقق أهدافك، أو النتائج سلبية، سيتردد أي كلام، وسيجد مصداقية من الناس، بيراميدز عمره 3 سنوات، ينافس أندية جماهيرية عريقة عمرها 100 عام، ولها آلات إعلامية، فالفوز ببطولة يحتاج لوقت، ومؤشرنا هذا الموسم أننا نسير بشكل جيد، والأمور هادئة، وإضافات قوية ومؤثرة جدا، ونتمنى مواصلة هذه النتائج، وألا نفقد نقاطا في البداية مثلما حدث الموسم الماضي".

وأشاد بوليد الكرتي لاعب الفريق الجديد قائلا: "الكرتي لاعب هائل، والكل أجمع أنه لاعب كبير، وأخلاقه عالية جدا، ولا تسمع صوته إطلاقا، يتدرب فقط، لاعب مؤثر في المباريات، ويفعل كل شيء على خطى عبد الله السعيد".

وأتم "لقد انضم الكرتي لنا لاعبا كبيرا، وتسجيله هدفين في أول مباراة سهلت أمورا عديدة واختصرت طريقه".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد مرور 5 جولات برصيد 13 نقطة.

ويستعد بيراميدز للقاء مانيما الكونغولي في ذهاب ملحق الكونفدرالية والمؤهل لدور المجموعات.

محمود فتح الله بيراميدز في الدوري
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