لجنة من وزارة الرياضة في الزمالك لتسليم النادي إلى مجلس مرتضى منصور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

وصلت لجنة من وزارة الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك اليوم الثلاثاء تمهيدا لتسليم سلطة النادي إلى مجلس إدارته السابق برئاسة مرتضى منصور.

وتسلمت الوزارة إدارة النادي بعد نهاية مدة اللجنة المسيرة المؤقتة والتي ترأسها حسين لبيب.

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

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وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

الزمالك مرتضى منصور وزارة الشباب والرياضة
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