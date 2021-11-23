حوار في الجول – كريم عبده ينتقد مشهد "البودي جاردز" ويدافع عن كوكا ويكشف كيف أنقذ توتي ومتعب

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 13:10

كتب : حامد وجدي

كريم عبده

FilGoal.com يحاور المسؤول الأمني السابق لمنتخب مصر، كريم عبده.

الرجل الذي شهد كواليس منتخب الفراعنة، وعمل مع نجوم كروية كبيرة.

يدافع عن أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر.

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ويروي كيف أنقذ عماد متعب وفرانشيسكو توتي.

شاهد حواره مع FilGoal.com في الفيديوهات التالية.

كريم عبده منتخب مصر عماد متعب توتي كوكا
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