حوار في الجول – كريم عبده ينتقد مشهد "البودي جاردز" ويدافع عن كوكا ويكشف كيف أنقذ توتي ومتعب

FilGoal.com يحاور المسؤول الأمني السابق لمنتخب مصر، كريم عبده.

الرجل الذي شهد كواليس منتخب الفراعنة، وعمل مع نجوم كروية كبيرة.

يدافع عن أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر.

ويروي كيف أنقذ عماد متعب وفرانشيسكو توتي.

شاهد حواره مع FilGoal.com في الفيديوهات التالية.

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