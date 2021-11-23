حوار في الجول – كريم عبده ينتقد مشهد "البودي جاردز" ويدافع عن كوكا ويكشف كيف أنقذ توتي ومتعب
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 13:10
كتب : حامد وجدي
FilGoal.com يحاور المسؤول الأمني السابق لمنتخب مصر، كريم عبده.
الرجل الذي شهد كواليس منتخب الفراعنة، وعمل مع نجوم كروية كبيرة.
يدافع عن أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر.
ويروي كيف أنقذ عماد متعب وفرانشيسكو توتي.
شاهد حواره مع FilGoal.com في الفيديوهات التالية.
video:1
video:2
video:3
نرشح لكم
نائب رئيس الزمالك لـ في الجول: الجمهور يثق في مجلس مرتضى منصور.. وسنجتمع بـ كارتيرون قريبا في الجول يكشف المواد التي سيتم تعديلها في لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة فتح الله: ننافس أندية عريقة عمرها 100 عام.. والسعيد "فكره سابق" لجنة من وزارة الرياضة في الزمالك لتسليم النادي إلى مجلس مرتضى منصور حوار في الجول – كريم عبده ينتقد مشهد "البودي جاردز" ويدافع عن كوكا ويكشف كيف أنقذ توتي ومتعب الأهلي وفريال أشرف وآية مدني يفوزون بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي