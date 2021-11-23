الأهلي وفريال أشرف وآية مدني يفوزون بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 12:41

كتب : FilGoal

جائزة محمد بن راشد

فاز النادي الأهلي وبطلة الكاراتيه فريال أشرف وآية مدني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لعام 2021.

وحصلت المجموعة الاقتصادية للأهلي على جائزة المؤسسة العربية لاعتبارها "مبادرة متميزة جمعت بين الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي وعوائدها المالية ستستمر لسنوات".

بينما نالت المصرية فريال أشرف الجائزة بعد حصولها على أول ميدالية أولمبية ذهبية عربية في رياضة الكاراتيه.

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وتوجت فريال بالمعدن النفيس في أولمبياد طوكيو 2020 لتكون أول امرأة رياضية تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر في الدورة الأولمبية.

وظفرت المصرية آية مدني بالجائزة بعدما أصبحت أول امرأة عربية وإفريقية تنتخب رئيسة للجنة اللاعبين وتكون ضمن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

ونال أيضا الجائزة الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد "نجاح تنظيمه لبطولة العالم في مصر في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا".

وحصل أيضا منتخب الجزائر على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بعد استمرار انتصاراته ونتائجه المميزة.

فالفريق المتوج بكأس إفريقيا 2019 لم يخسر في آخر 32 مباراة.

وسيتم تكريم الفائزين في دبي يوم 9 يناير المقبل.

الأهلي فريال أشرف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
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