حوار - ميسي يتحدث عن المنافسة مع رونالدو وإمكانية عودته لبرشلونة

تحدث ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان عن إحتمالية عودة لبرشلونة والمنافسة بينه وبين كرستيانو رونالدو، كما تطرق للحديث عن مستقبل زميله في الفريق كيليان مبابي.

وأجرى ميسي حوارا مع صحيفة ماركا الإسبانية وجاء كالآتي

"أنا بحالة جيدة جدا حاليا، لقد تكيفت تماما بمجرد أن تمكنا من دخول منزلنا الجديد وبدأ الأطفال المدرسة وروتينهم اليومي ،كان علينا أيضا أن نمر ببعض الرحلات مع الأرجنتين في التصفيات التي منعتنا من الاستقرار لكن الحياة قد استقرت حاليا".

"الجميع يقول بأننا المفضلون للفوز بدوري أبطال أوروبا ولن أنكر إننا من المرشحين، ولكن ما زلنا نحتاج بعض الأشياء لنكون فريقا قويا علينا أن نتحد كفريق ولدينا ميزة تواجد العديد من اللاعبين الرائعين لكننا لسنا الوحيدين هناك فرق رائعة أخرى مرشحة، دوري الأبطال منافسة صعبة للغاية وهذا ما يجعلها جميلة ومميزة".

"اليوم ليفربول في حالة جيدة حقارلقد عاد ليكون الفريق الذي توج بدوري الأبطال، هناك مانشستر سيتي وبايرن وريال مدريد وأتليتكو والعديد من الفرق التي يمكنها القتال من أجل تلك النسخة التي اعتبرها من الأكثر تنافسية في السنوات الماضية نظرا لوجود العديد من الفرق التي يمكنها الفوز بها".

"الفرق الإسبانية؟ ريال مدريد دائما منافس ونفس الشيء مع أتليتكو إنها منافسان صعبان للغاية خلال المواجهات المباشرة من مباراتين كلاهما يعرف المنافسة جيدا وكيفية لعبهاو هذا بلا شك ما يجعلهم من المرشحين".

"برشلونة في مرحلة بناء فريق من الشباب اعتقد أن اليوم هناك فرقا أفضل من برشلونة، ولكن على الرغم من أنهم يعطون هذا الانطباع الآن لا يعني بأنهم لن قادرين على القتال، يجب أن نأخذ في الاعتبار وصول تشافي والدوافع المتجددة والقدرة على استعادة بعض اللاعبين الذين ليسوا لديهم حاليا".

"مانشستر يونايتد فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبون رائعون، رونالدو تأقلم مع النادي بالفعل وتكيف بشكل كثير للإعجاب منذ البداية سجل أهدافا كما هو الحال دائما ولم يواجه مشاكل في التأقلم، في الدوري الإنجليزي الوضع ليس جيدا كما نعلم ولكنها بطولة صعبة وبعد ديسمر يمكن أن يتغير كل شيء".

"لقد مر وقت طويل منذ أن توقفنا عن المنافسة في نفس الدوري، لقد تنافسنا بشكل فردي وكفريق لتحقيق نفس الأهداف وكانت مرحلة جميلة جدا بالنسبة لنا وللناس أيضا لأنهم استمتعوا بها كثيرا، إنها ذكرى جميلة ستبقى في تاريخ كرة القدم".

"كمستقبل مبابي؟ هو فقط من يعرف ما بداخل رأسه وما سيفعله وأنا سعيد لأنه قد بقى هنا في الموسم الحالي هو لاعب مهم بالنسبة لنا وسيقرر ما سيفعله بنهاية الموسم، لكن الحقيقة أنا لا أعرف ما سيفعله".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكان مبابي قد كشف عن رغبته في الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الماضية، كما كشف عن نيته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

"شعوري باللعب مع راموس في نفس الفريق؟ حاليا لا شيء ولكن في البداية كان الأمر غريبا بعد عدة سنوات من التنافس، كنا قائدين لبرشلونة ريال مدريد وبعد لعب العديد من مباريات الكلاسيكو والعديد من المعارك التي خضناها على أرض الملعب، ولكن كل ذلك تركناه هناك على أرض الملعب لطالما احترمنا بعضنا البعض كثيرا بغض النظر عن مدى كوننا منافسين في الكلاسيكو، وجوده كزميل لي اليوم أتمنى أن يعود في أسرع وقت لأنه سيكون لاعب كرة قدم أساسي يقاتل من أجل الأهداف".

"لقد كنت أعرف راموس بالفعل، صحيح لم نكن نتحدث سويا لكننا عبرنا مسارات في الدوري لسنوات عديدة وتحدثنا أكثر من مرة كان لدي فكرة بالفعل عن شخصيته، وكان لدي زملاء سابقون في الفريق كانوا معه في منتخب إسبانيا لذلك كنت أعرفه بالفعل، والآن بعد أن تعاملنا أكثر في باريس أعرف بأنه شخص رائع".

"تشافي؟ يمكن أن يقدم الكثير لبرشلونة، هو يعرف الفريق جيدا ويعيش في برشلونة منذ أن كان طفلا لقد جدد الدوافع في الفريق لأنه شخص يحظى باحترام كبير من المشجعين واللاعبين، سيكون مدربا مهما للغاية للشباب لأنه سيعلمهم وسينمو الفريق معه كثيرا ليس لدي أي شك".

"أتحدث كثيرا مع تشافي منذ رحيله نحن أصدقاء، شاركنا الكثير من الأشياء ومنذ رحيله ظللنا على اتصال، لا أتذكر ما أرسلته له عندما عاد لبرشلونة ولكنني هنأته على هذه الخطوة وتمنيت له التوفيق".

وكان برشلونة قد أعلن تعيين تشافي هيرنانديز مدربا للفريق خلفا لرونالد كومان الذي أقيل لسوء النتائج

"الأمر دائما غير عادل للمدربين سواء كان مع كومان أو فالفيردي، عندما تكون هناك نتائج سيئة فإن أسهل شيء هو استهداف المدرب وتغييره وليس اللاعبين، كومان وصل في توقيت صعب للنادي رحل فيه لاعبون مهمون لكنه تمكن من إضافة العديد من الشباب، لكن أسهل شيء إلقاء اللوم على المدرب وهم يعرفون ذلك لإهنا مهنتهم".

"عودة ألفيش؟ الحقيقة فإن عودته قد فاجأتني خصوصا في ذلك التوقيت، اعتقد أنه قد يكون إضافة جيدة كما الحال لتشافي لإنه سيكون إضافة للاعبين الشباب لأنه شخص بعقلية الفوز، وسيساعدهم في المباريات والتدريبات".

وأعلن برشلونة عودة داني ألفيش للفريق وسيحق له اللعب بداية من شهر يناير المقبل.

"أنا مشجع لبرشلونة وأتمنى لهم الأفضل حتى إن لم أكن ألعب مع الفريق ولدي العديد من الزملاء والأصدقاء هناك، وصحيح بأن الفريق متراجع في الدوري ولكن المشوار ما زال طويلا ولا شك بأنهم سيعودون".

وتحدث ميسي عن إمكانية العودة لبرشلونة قائلا: "كلاعب؟ لطالما قلت بأنني سأعود لبرشلونة في وقت من الأوقات لأنه منزلي ولأنني سأعيش هناك بعد إعتزالي، وإذا كان بإمكاني المساهمة ومساعدة النادي فإنني سأرغب في العودة".

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

وشارك ميسي في تسع مباريات منذ بداية الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.