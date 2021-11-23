لأول مرة.. سيرخيو راموس في قائمة سان جيرمان للقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 12:16
كتب : FilGoal
أعلن باريس سان جيرمان قائمة لاعبيه التي تواجه مضيفه مانشستر سيتي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
سيرخيو راموس
النادي : باريس سان جيرمان
وضمت القائمة لأول مرة المدافع المخضرم سيرخيو راموس الذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري.
الإصابة حرمت راموس (35 عاما) من المشاركة في أي مباراة مع النادي الفرنسي منذ انتقاله مجانا قادما من ريال مدريد.
وبعد تعافيه من الإصابة ومشاركته بشكل طبيعي في التدريبات بات متاحا للمشاركة.
وضمت القائمة أيضا القائد ماركينيوس الذي غاب عن مباراة نانت في الدوري الفرنسي.
Le groupe parisien pour #MCIPSG ! 📋🔴🔵November 23, 2021
ودخلها أيضا النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وأنخيل دي ماريا.
ويحل باريس ضيفا على بطل إنجلترا في لقاء مرتقب يسعى فيه الأخير للثأر بعد خسارته ذهابا في ملعب حديقة الأمراء بهدفين دون رد.
ويتصدر سيتي ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 9 نقاط مبتعدا بنقطة عن باريس الوصيف.