لأول مرة.. سيرخيو راموس في قائمة سان جيرمان للقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان قائمة لاعبيه التي تواجه مضيفه مانشستر سيتي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة لأول مرة المدافع المخضرم سيرخيو راموس الذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري.

الإصابة حرمت راموس (35 عاما) من المشاركة في أي مباراة مع النادي الفرنسي منذ انتقاله مجانا قادما من ريال مدريد.

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وبعد تعافيه من الإصابة ومشاركته بشكل طبيعي في التدريبات بات متاحا للمشاركة.

وضمت القائمة أيضا القائد ماركينيوس الذي غاب عن مباراة نانت في الدوري الفرنسي.

ودخلها أيضا النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وأنخيل دي ماريا.

ويحل باريس ضيفا على بطل إنجلترا في لقاء مرتقب يسعى فيه الأخير للثأر بعد خسارته ذهابا في ملعب حديقة الأمراء بهدفين دون رد.

ويتصدر سيتي ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 9 نقاط مبتعدا بنقطة عن باريس الوصيف.

باريس سان جيرمان سيرخيو راموس مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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