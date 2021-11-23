حضور الجماهير بنسبة 100% في افتتاح كأس العرب

أوضحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أن مباراة الافتتاح بين قطر والبحرين ستقام بحضور كامل سعة الملعب.

وقال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إن مباراة افتتاح البطولة ستكون بحضور جماهيري كامل.

وأضاف "لقد تم التنسيق مع وزارة الصحة ليكون حفل الافتتاح بسعة 100%، أي 60 ألف متفرج سيتابعون المباراة بين قطر والبحرين".

في السياق نفسه، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفعة جديدة من جميع فئات تذاكر المباراة الافتتاحية.

وتنطلق البطولة يوم 30 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يوم الاثنين المجسم الجديد لبطولة كأس العرب.

الكأس الجديدة تأتي من الذهب الخالص، ونُحت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.

ويتنافس على الكأس الجديدة 16 منتخبا عربيا، قُسمت إلى 4 مجموعات.

وتقام البطولة على 6 من ملاعب كأس العالم 2022.

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في مجموعة واحدة مع الجزائر والسودان ولبنان.