لاعب غزل المحلة بعد الخسارة من الأهلي: أين حياد الحكم والمحلل والمعلق؟

انتقد معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة قرارات اتخذها محمد الحنفي حكم مباراة الفريق أمام الأهلي والتي انتهت يوم الإثنين لصالح الأخير بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وخسر غزل المحلة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الحناوي في تصريحات عبر قناة الحياة: "مباريات المحلة أمام الأهلي والفرق الكبيرة هنا في ستاد غزل المحلة دائما ما تكون الأجواء رائعة وتكون الندية حاضرة، وكنا نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وتابع "الهدف الأول الذي دخل مرمانا أيضا كان فيه نوعا من سوء الحظ، وأغلقنا مفاتيح اللعب في الأهلي بشكل جيد في الشوط الأول ولم تكن هناك خطورة على مرمانا".

واستمر "الشيء الأهم بالنسبة لنا كان تقديم أداء مشرف يسعد الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب والتي استحقت ذلك، وتماسكنا بعد الهدف الأول واستحوذنا على الكرة من أجل محاولة تسجيل هدف التعادل".

وأكمل "في الشوط الثاني بدأنا بشكل هجومي أيضا وكنا نلعب في منتصف ملعب الأهلي، ويحسب للاعبين العودة بعد التأخر بهدفين وكنا الأخطر على المرمى وأتيحت لنا العديد من الفرص تمكنا من العودة في المباراة والتي كانت صعبة جدا علينا لأن الأهلي فريق صعب جدا أن تعود أمامه حينما يكون متقدما بهدفين".

وأضاف "كنا نلعب مع الأهلي وهو فريق كبير ونحترمه ولا توجد مشكلة بأن نخسر أمامه ولكن بشرط أن نخسر فقط في كرة القدم، في كرة الهدف الثاني لاعبنا سقط على الأرض والحكم لم يحتسب أي شيء واحتسب رمية تماس واللعب استمر وأحرزوا هدفا ولم يعود لتقنية الفيديو ولاعبي الأهلي أخبروه بأن يستمر في اللعب ولا يقف".

وواصل "الموقف نفسه حدث أثناء خسارتنا وسقط عمرو السولية في منتصف ملعبهم ولعبنا رمية تماس ولكن الحكم أوقف اللعب، نتمنى أن يكون هناك حيادية وعدم إنحياز ولكن أنا لا أحب الحديث في الأمور التحكيمية ولكن هناك أمور تجعلك تتعجب".

وأردف "النقطة الثانية هي أن لاعبي الأهلي كانوا يعالجون داخل الملعب بكل أريحية بدون مشاكل أو اعتراضات، ولكن كل لاعب كان يسقط من غزل المحلة منا نجد طوفان من الهجوم عليه لكي يخرج وإلا سيتلقى إنذار".

وشدد "نحن فريق محترم ولا يوجد لدينا مشاكل مع أي أحد ولكن فقط نطالب بالحيادية حتى على مستوى التحليل والإذاعة، حتى مذيع المباراة ولا أعرف من كان هو عندما سجلوا الهدف الثاني ظل يمجد فيهم بشكل كبير، ولكن عندما مر عبده يحيي من لاعب في منطقة الـ 6 ياردات وسجل من بين قدمي الحارس كأنه لم يرى شيئا".

وأتم "نريد فقط الحصول على حقوقنا، لا يوجد لدينا مشكلة في التعرض للهزيمة ولكن لدينا جماهير أيضا تريد أن تفرح".

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.