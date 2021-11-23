مهاجم غزل المحلة يكشف لـ في الجول تعليمات مدربه عودة قبل لقاء الأهلي

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 11:15

كتب : محمود عزت

احتفال لاعبو غزل المحلة بالهدف أمام الأهلي

كشف عبده يحيى لاعب غزل المحلة التعليمات التي أعطاها مدربه محمد عودة قبل لقاء الأهلي بالدوري المصري الذي خسره الفريق 2-3 في الوقت القاتل.

قال يحيى في تصريحات لـFilGoal.com: "تعليمات المدير الفني محمد عودة كانت اللعب بثقة أمام الأهلي، وإنها مباراة مثل أي مباراة أخرى بثلاث نقاط".

وتابع "كانت التعليمات اللعب خلف أكرم توفيق وعلي معلول خاصة أن أطراف الأهلي تلعب بطريقة هجومية، ومحاولة دخول منطقة جزاء الخصم، بالإضافة إلى التسديد من خارج المنطقة".

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واضاف "كرة الهدف توقعت أنها قد تمر وكنت أفكر فى التسديد من لمسة واحدة، لكنى غيرت القرار في النهاية وراوغت ياسر إبراهيم وسددت الكرة داخل الشباك".

وواصل "كانت الروح القتالية هى سر في العودة للمباراة وإدراك التعادل، خاصة في ظل الأجواء الرائعة بعد عودة الجماهير إلى المدرجات لكن علي معلول قتلنا بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة".

وعن التعليمات الدفاعية، قال "أكد عودة على الهدوء وعدم الضغط بشكل متسرع خاصة أن لاعبي الأهلي يتميزون باللعب بين الخطوط بشكل جيد للغاية".

وأكد "الأهلي يمتلك فريق قوي بالطبع خاصةً محمد مجدي (أفشة) الذي يشكل الخطورة على مرمى المنافس بشكل مستمر".

وحقق الأهلي فوزه الخامس تواليا في الدوري ليواصل تصدره لترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة.

وأكمل "لم أتلق اي عروض من الأندية في الوقت الحالي رغم وجود اهتمام من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا قبل بداية الموسم".

وأتم "أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة القادمة لكنى لم أتلق أي اتصالات من الجهاز الفني".

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