طلعت يوسف: المدربون يعرفون كيف يحتوي الحكام الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 10:40

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الإسماعيلي

يرى المدرب المخضرم طلعت يوسف أن العديد من الحكام المصريين يميلون أحيانا للأهلي والزمالك.

وصرح يوسف، نجم الاتحاد السابق والمدرب الأسبق للمصري واتحاد الشرطة وطلائع الجيش والإسماعيلي، بذلك تبعا لتصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك والأهلي التي قال فيها إنه حاول احتواء اللاعبين بعدما صارت النتيجة 3-صفر للأخير في الشوط الأول.

وقال يوسف عبر قناة صدى البلد:"العديد من الحكام يحتوون الأهلي والزمالك، بكل تأكيد".

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وواصل "كل المدربين في مصر يعرفون ذلك. هل يحتوون الفريقين بقرارات مؤثرة؟ ربما لا، لكن أحيانا في بطاقة صفراء أو خطأ، توجيه لاعب بود، بينما لاعب آخر قد يوجهه الحكم بقسوة. هذا لا يعني أن الحكم يبيع ضميره".

وقاد يوسف فريق الإسماعيلي في بداية الموسم لكنه رحل ليخلفه الأرجنتيني خوان براون، ولا يزال الدراويش يطارد أول نقطة في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وأبدى يوسف رأيه في الإسماعيلي بالقول:"الفريق نجا من الهبوط بمعجزة في الموسم الماضي. كل اللاعبين الذين تعاقد معهم انضموا مجانا أو معارين، ربما باستثناء أحمد عادل".

واستمر "القصور المالي لا يساعد على النجاح، الحل الوحيد أن يضم الفريق من 6 إلى 8 لاعبين مميزين حتى يعود قويا. الخطوط الثلاثة بحاجة للدعم".

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