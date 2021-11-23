مواعيد مباريات الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. نهائي دوري أبطال آسيا ومباريات مصيرية في أوروبا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 10:33

كتب : FilGoal

برشلونة

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

في الخامسة والنصف مساء يحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب (أون تايم سبورتس 1).

الهلال السعودي يلتقي مع بوهانج ستيلزر في نهائي دوري أبطال آسيا (ssc sports 6).

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وفي الثامنة إلا ربع مساء يلتقي فياريال مع مانشستر يونايتد (Bein sports premium 1HD)، ودينامو كييف مع بايرن ميونيخ (Bein sports premium 2HD).

وفي تمام الساعة العاشرة مساء يلتقي برشلونة مع بنفيكا (Bein sports premium 1HD)، وتشيلسي مع يوفنتوس (Bein sports premium 2HD).

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الدوري المصري دوري أبطال أوروبا
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