حسام حسن بعد إصابته في لقاء المحلة: أنا بخير

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 10:15

كتب : FilGoal

الأهلي يفوز وديا على منية سمنود - حسام حسن

طمأن حسام حسن لاعب الأهلي جمهور الفريق بعد تعرضه لإصابة منعته من استكمال مباراة غزل المحلة يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وغادر مهاجم القلعة الحمراء الملعب مصابا في الدقيقة 75 وشارك لويس ميكيسون بدلا منه في لقاء مثير حسمه الأهلي بنتيجة 3-2.

وكتب حسام عبر إنستجرام "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أنا بخير والآشعة سليمة".

أخبار متعلقة
جائزة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي  طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة زيزو: لا يوجد أي كسر كواترو: شرط غريب من سان جيرمان للموافقة على تدريب بوكيتينو لـ مانشستر يونايتد.. ودور زيدان أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب

وعلم FilGoal.com أن لاعب سموحة السابق تعرض لكدمة في الركبة خلال المباراة وفضل الجهاز الفني للأهلي استبداله.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎26m hossam.hassan18 الحمدلله الذى لايحمده على مکروه سوا بشکر كل الناس الى سالت عليا وحاولت تتواصل معايا انا بخير الاشعه سلیمه ومتشكر اهتمامكم واتكم ودعواتكم وربنا ما يحرمنى منكم Message Send‎'‎‎

وحقق الأهلي فوزه الخامس تواليا في الدوري ليواصل تصدره لترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة يوم الخميس.

الأهلي حسام حسن غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
فتح الله: ننافس أندية عريقة عمرها 100 عام.. والسعيد "فكره سابق" الأهلي يفقد علي معلول وحسام حسن أمام سموحة لاعب غزل المحلة بعد الخسارة من الأهلي: أين حياد الحكم والمحلل والمعلق؟ مهاجم غزل المحلة يكشف لـ في الجول تعليمات مدربه عودة قبل لقاء الأهلي طلعت يوسف: المدربون يعرفون كيف يحتوي الحكام الأهلي والزمالك مواعيد مباريات الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. نهائي دوري أبطال آسيا ومباريات مصيرية في أوروبا
أخر الأخبار
نائب رئيس الزمالك لـ في الجول: الجمهور يثق في مجلس مرتضى منصور.. وسنجتمع بـ كارتيرون قريبا 17 دقيقة | مصر
قوائم كأس العرب - غياب سوني سعد وحسن معتوق عن منتخب لبنان 24 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - الحيوانات والألوان.. سر ألقاب منتخبات البطولة 45 دقيقة | كأس العرب 2021
في الجول يكشف المواد التي سيتم تعديلها في لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة 46 دقيقة | مصر
لاعب الكاميرون: نفضل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم لأننا اعتدنا الفوز عليهم ساعة | تصفيات كأس العالم
الحوسني لـ في الجول: الجزائر والمغرب الأقرب للفوز بكأس العرب.. والأهم لـ عُمان الظهور المشرف ساعة | كأس العرب 2021
أليجري: مواجهة حامل لقب دوري الأبطال ومتصدر الدوري الإنجليزي ستكون تحديا كبيرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
فتح الله: ننافس أندية عريقة عمرها 100 عام.. والسعيد "فكره سابق" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك