حسام حسن بعد إصابته في لقاء المحلة: أنا بخير
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 10:15
كتب : FilGoal
طمأن حسام حسن لاعب الأهلي جمهور الفريق بعد تعرضه لإصابة منعته من استكمال مباراة غزل المحلة يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
وغادر مهاجم القلعة الحمراء الملعب مصابا في الدقيقة 75 وشارك لويس ميكيسون بدلا منه في لقاء مثير حسمه الأهلي بنتيجة 3-2.
وكتب حسام عبر إنستجرام "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أنا بخير والآشعة سليمة".
وعلم FilGoal.com أن لاعب سموحة السابق تعرض لكدمة في الركبة خلال المباراة وفضل الجهاز الفني للأهلي استبداله.
وحقق الأهلي فوزه الخامس تواليا في الدوري ليواصل تصدره لترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة.
ويستضيف الأهلي فريق سموحة يوم الخميس.
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