كأس العرب - تونس.. البطل الأول والبحث عن إنجاز غائب من 17 عاما

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

علي معلول النادي : الأهلي تونس

ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر

حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن

لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن

تلك أجزاء من النشيد الوطني التونسي، فعندما تقع آذانك على تلك الكلمات أو الأبيات الشعرية، تنتابك قشعريرة وحماس مثل التي كانت على لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم، ومدربهم نبيل معلول والذي أزرف بالدموع أثناء السلام الوطني في كأس العالم روسيا 2018 في مباراة تونس أمام المنتخب البلجيكي.

سيعود هذا النشيد إلى العزف مرة أخرى، ولكن في بطولة مختلفة وهى كأس العرب، حيث يُمني عشاق ومشجعي تونس الخضاء أنفسهم بالفوز بذلك اللقب الغائب منذ عام 1963 حيث كانت أول نسخة للبطولة توجت بها تونس.

سعي لاعبو المنتخب التونسي للفوز بالبطولة يأتي بسبب أن آخر لقب حققته تونس في بطولات كرة القدم هو كأس الأمم الإفريقية عام 2004، أي منذ 17 عاما، والتي شهدت تألق لاعب يحمل الجنسية التونسية ولكن من أصل برازيلي.

فرانسيلودو سيلفا دوس سانتوس

عندما تقع عيناك على هذا الاسم لن يخطر في بالك على الإطلاق أنه لاعب كرة قدم يحمل الجنسية التونسية، ولكن إذا تمعنت في القصة عن قرب ستعرف من هو هذا الاعب.

فرانسيلودو سيلفا، اللاعب البرازيلي صاحب الجنسية التونسية، من مواليد 20 مارس 1979 ، ولد في زي دوكا، مارانهاو، البرازيل.

حصل على الجنسية التونسية قبل استضافتهم لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2004 التي قاد المنتخب التونسي للفوز بها وكان هداف النسخة أيضا.

كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 2006، و2008، وكأس القارات 2005 وكأس العالم 2006.

دوس سانتوس كان يلعب في مركز المهاجم، وفي مسيرته مع الأندية حقق أعظم نجاحاته في نادي سوشو الفرنسي حيث ساعده على الفوز بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الثانية في موسم 2001.

وأنهى الموسم كأفضل هداف وأفضل لاعب في المسابقة، وساهم لاحقا في فوز الفريق بلقب كأس الرابطة الفرنسية في موسم 2004، كما مثل نادي تولوز في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وأثناء إعارته في نادي زيورخ، فاز بلقب دوري السوبر السويسري في موسم 2007.

تم تجنيس دوس سانتوس كمواطن تونسي في ديسمبر 2003، قبل أيام من موعد استضافة البلاد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2004، وظهر لأول مرة مع نسور قرطاج في 17 يناير في مباراة ودية 2–1 ضد بنين في صفاقس.

سجل هدف بعد ثماني دقائق من بداية المباراة، وفي أول مباراتين بالمجموعة، سجل هدفا وفازت تونس بنتيجة 2–1 على رواندا كما سجل هدفين للفوز 3–0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما افتتح التسجيل بعد خمس دقائق في المباراة النهائية، بفوزه 2–1 على منافسه المغرب في الملعب الأولمبي برادس، حيث بأربعة أهداف كان واحدا من خمسة من أفضل الهدافين المشتركين.

في يونيو 2004، اعتذر دوس سانتوس عن لف نفسه بالعلم البرازيلي عندما احتفل نادي سوشو بفوزه بلقب كأس الرابطة الفرنسية.

وكان هداف منتخب تونس برصيد خمسة أهداف في تصفيات كأس العالم 2006، سجل منهم أربعة في شباك مالاوي في المباراة التي انتهت بنتيجة 7–0 على أرضهم.

كما كان ضمن الفريق الذي خرج من دور المجموعات في كأس القارات 2005 في ألمانيا، حيث سجل هدفي الفوز على أستراليا في مباراتهم الأخيرة.

وفي كأس الأمم 2006 في مصر، وصلت تونس إلى ربع النهائي، سجل سانتوس هاتريك في مباراة زامبيا التي انتهت 4–1 في المباراة الأولى وسجل هدفا في مباراة جنوب إفريقيا في المباراة التالية.

اقرأ عن منتخبات كأس العرب

قطر.. لأن استخراج اللؤلؤ أفضل من استيراده

العراق.. أبناء "عمو بابا"

البحرين.. تبا للهدف الذهبي

سلطنة عمان.. بلاد ما وراء علي الحبسي

استدعاه المدرب روجيه لومير لبطولة كأس العالم 2006، حيث لعب الدقائق العشر الأخيرة فقط قبل الخروج أمام أوكرانيا من دور المجموعات كبديل لزميله عادل الشاذلي.

كما ذهب دوس سانتوس إلى كأس الأمم 2008 في غانا، وهو آخر ربع نهائي لعب فيه، حيث سجل هدفين وساهم في الفوز بنتيجة 3–1 على جنوب أفريقيا في مباراة المجموعة الثانية.

وقال لومير عن دوس سانتوس: "إنني احترم اللاعب لشجاعته المعنوية والذهنية والبدنية، وهو مثال جيد للشباب الفرنسي والتونسي."

وأضاف "سانتوس يريد أن يلعب كرة القدم وأن يكون لاعبا دوليا في بلد مدّ له يده في السابق كما في الحاضر".

وبتلك النجاحات يأمل المنتخب التونسي وجماهير الكرة هناك أن يحقق منتخبها نتائج إيجابيه على غرار ما حققه دوس سانتوس مع المنتخب والذي قاد نسور قرطاج لتحقيق آخر لقب لهم قبل 17 عاما، بالإضافة إلى محاولة تكرار إنجاز أول نسخه من بطولة كأس العرب.

آخر ألقاب منتخب تونس

البطل الأول لكأس العرب

المكان: لبنان

الزمان: 1963

الحدث: بطولة كأس العرب

في عام 1963 كانت النسخة الأولى من بطولة كأس العرب، تلك النسخة البسيطة كانت بمشاركة 5 منتخبات وهم: تونس ولبنان وسوريا والكويت والأردن.

المنتخب التونسي استطاع أن يفوز باللقب الأول في البطولة وفي أول نسخة منها بعد هزيمة كل المنتخبات المشاركة، حيث أقيمت البطولة آنذاك بنظام المجموعة الواحدة، ويفوز من يجمع أكبر عدد من النقاط من المباريات.

المنتخب التونسي البطل فاز على على المنتخبات الأربعة، تفوق على منتخب سوريا بنتيجة 1 – 0، وفاز على منتخب الكويت بنتيجة 5 – 1، وفاز على لبنان صاحب الأرض بهدف نظيف، فيما فاز على الأردن بنتيجة 4 -0.

تونس تشارك في كأس العرب قطر 2021 بعد غياب 33 عاما على آخر نسخة شاركت فيها وهى عام 1988، كما أن اللقب الوحيد لنسور قرطاج هو أول نسخة من البطولة فقط.

هداف نسور قرطاج في كأس العرب

يعتبر المنجي حداد لاعب المنتخب التونسي السابق هو هداف بطولة كأس العرب في نسختها الأولى والتي توج بها المنتخب التونسي.

المنجي حداد سجل 4 أهداف من 11 هدفا سجلها منتخب نسور قرطاج، وهو ما جعله يتوج بلقب هداف البطولة.

الأهداف الأربعة سجلها المنجي حداد في شباك منتخبات الكويت والأردن ولبنان المستضيفة للبطولة.

الظهور الأخير في كأس العرب

المنتخب التونسي تخلف عن نسخ كأس العرب أعوام 1964 و1966 و1985، ولكنه عاد للمشاركة في بطولة عام 1988.

المشاركة الثانية للمنتخب التونسي في نسخة كأس العرب بالأردن لم تكن موفقة على الإطلاق حيث شارك في مجموعة تضم كل من منتخبات العراق والسعودية ومصر ولبنان.

تعادل المنتخب التونسي أمام المنتخب العراقي بهدف لكل فريق، كما تعادل مع المنتخب السعودي بنفس النتيجة، أما في المباراة الثالثة تعادل أيضا منتخب النسور مع المنتخب اللبناني بالنتيجة ذاتها.

أما في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري خسر منتخب تونس بنتيجة هدف نظيف.

عودة المنتخب التونسي للمشاركة في كأس العرب بقطر 2021 تعد الثالثة بعد غياب نسخ أعوام 1992 و1998 و2002 و2012، لتكون العودة بعد غياب 33 عاما.

كأس العرب قطر 2021 عودة الأمل التونسي

يدخل المنتخب التونسي تلك البطولة وهو محمل بأمل الفوز الكبير واستعادة أمجاد أول الألقاب في بطولة كأس العرب.

منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي والذي تولى الإدارة الفنية للمنتخب عام 2019 أعلن عن القائمة التي ستشارك في البطولة وكان على رأس القائمة على معلول نجم النادي الأهلي المصري، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك وزميله في القلعة البيضاء حمزة المثلوثي، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

بالإضافة إلى النجم وقائد المنتخب يوسف المساكني.

قائمة المنتخب التونسي ضمت كل من:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، بشير بن سعيد، معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر، علي معلول، حمزة المثلوثي، ياسين مرياح، منتصر طالبي، أيمن عبد النور، بلال العيفة.

الوسط: غيلان الشعراني، حنبعل المجبري، سعد بقير، محمد أمين بن حميدة، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان.

الهجوم: نعيم السليتي، فخر الدين بن يوسف، ياسين الشيخاوي، يوسف مساكني، فيراس بلعربي، سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع في كأس العرب:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: علي معلول - محمد دراجر - ياسين مرياح - منتصر طالبي - أيمن عبد النور.

خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلاني.

خط الهجوم: نعيم السليتي – ياسين الشيخاوي – سيف الدين الجزيري.

الهدف التونسي

يسعى المنتخب التونسي بقيادة مدربهم منذر الكبير إلى تحقيق ذلك اللقب، إلى جانب محاولة تحقيق لقب أمم إفريقيا الغائب منذ عام 2004.

هذا الجيل التونسي يحاول من جديد صناعة أمجاد الماضي وجلب بطولة ولقب جديد يضمهم إلى أساطير كرة القدم التونسية، حيث يسعى هذا الجيل الذي يملك خامات فنية كبيرة أن يسطر اسمه بحروف من ذهب ويدخل بين مصاف الكبار.

سعي لاعبي تونس لم يتوقف عند ذلك الحد بينما استمر إلى التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على منتخب زامبيا في آخر مباراة لهم بنتيجة 3 – 1.

وبتلك النتيجة تواجد منتخب تونس في التصنيف الأول، وينتظر أن يلاقي أحد منتخبات التصنيف الثاني والتي من ضمنها المنتخب الوطني المصري.

مشوار المنتخب التونسي في كأس العرب 2021

وقع المنتخب التونسي في مجموعة تضم كل من منتخبات موريتانيا وسوريا والإمارات.

سيواجه منتخب تونس منتخب موريتانيا يوم 30 نوفمبر، وبعدها يواجه سوريا يوم 3 ديسمبر، ويختتم مواجهاته أمام الإمارات يوم 6 ديسمبر.

وفي حالة تصدر منتخب تونس لمجموعته في البطولة فإنه سيواجه وصيف المجموعة الأولى والذي سيكون بين منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين.

فنحن على موعد أن يعود النشيد التونسي إلى التجلي في سماء قطر من جديد، لأنه إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر.