طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة زيزو: لا يوجد أي كسر
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 00:16
كتب : إبراهيم رمضان
شدد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، أن ما تردد عن إصابة جناح الفريق أحمد سيد "زيزو" بكسر في القدم، غير صحيح.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وقال أسامة لـ FilGoal.com: "زيزو يعاني من التواء في الكاحل، لا يوجد أي كسر بحسب الآشعة".
وأضاف "بعد زوال التورم غدا الثلاثاء سيكون هناك فحص لتحديد مدة الغياب والبرنامج العلاجي".
و تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.
تقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل زيزو للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 70.
وتعرض زيزو لإصابة في الدقيقة 92 سقط على إثرها خارج الملعب.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.
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