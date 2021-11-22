محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك"

نفى محمود علاء مدافع الزمالك قيامه بتعنيف ناشئ الفريق معاذ بسبب تصريحاته الإعلامية السابقة.

وقال علاء لـ FilGoal.com: "لا علاقة لي ويوسف أوباما بما يقال، ولا نعرف هذا الفتى وفوجئنا بما يتم تداوله على مواقع التواصل".

وأكمل "هل يعقل أن نفعل ذلك؟ لم نتابع كل ما قيل من البداية ومن المستحيل أن نفعل ذلك".

أما يوسف إبراهيم أوباما فقال لـ FilGoal.com: "ما يحدث (شغل أطفال) وتطفل من مواقع التواصل الاجتماعي ولا أساس له من الصحة. لا أعرف الولد من الأساس ومن المستحيل أن أفعل ذلك".

وأتم "لم أسمع تصريحات الفتى وفوجئت بكم اتصالات تحدثني عما حدث، لو قال الفتى ما قاله وهو الأمر الذي لست متأكدا منه يجب أن نعرف لماذا قال ذلك. أنا في الأصل لا أعرف شكله".

وانتشرت صور لناشئ الزمالك معاذ على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي أثناء مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، مع إشارات إلى أنه يبكي بسبب تعنيف أوباما وعلاء له بسبب تصريحاته بخصوصهما في قناة أون تايم سبورت.

تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

تقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.