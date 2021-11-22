خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية

أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن سعادته بتحقيق التعادل أمام الزمالك في منافسة الدوري.

وتعادل البنك الأهلي أمام الزمالك بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وقال خالد جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالتأكيد مباراة صعبة جدا خاصة مع خسارتنا في أخر مباراة، كان من الممكن أن تكون نتيجة مواجهة سيراميكا كليوباترا أفضل من ذلك".

وتابع "طالبت اللاعبين بتركيز أكبر في مباراة الزمالك وليس فقط التركيز على الدفاع ولكن متوازنة من الناحية الهجومية لتظهر خطورتنا أمام فريق الزمالك".

وأضاف جلال "بالطبع إذا دافعت طوال اللقاء سيتم استقبال هدفا من الزمالك، وهدفنا جاء من جملة متكررة وحدثت قبل التسجيل وكان عواد موفقا".

وشدد المدير الفني للبنك الأهلي "كافة تغييراتي كانت هجومية، وحتى بعد احتساب ركلة الجزاء كنت أحضر لتغييرين قبل تسديدها لعلمي أن الزمالك سيهاجم بقوة أيا كان نتيجها".

وعن تألق لاعبيه أوضح "أبارك لأسامة فيصل انضمامه لمنتخب مصر في قائمة كأس العرب ولكن للأسف لم يكن جاهزا بنسبة 100%".

وواصل تصريحاته "تركيزنا حاليا في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب ستكون صعبة".

واختتم خالد جلال تصريحاته "مبروك لنا الحصول على نقطة وهي منطقية جدا وحظ أوفر لنادي الزمالك وجماهيره".

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع بعد مرور خمس جولات.