مؤتمر كارتيرون: غير راضين عن التعادل مع البنك الأهلي ولكنه ليس نهاية العالم

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

باترييس كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "نلعب كل المباريات بهدف الفوز وهو ما لا يحدث اليوم لذلك لا نشعر بالرضا عن النتيجة".

وأضاف "خلقنا فرصا كثيرا في المباراة ولكننا لم نسجل إلا هدف واحد فقط، أخطأنا في الشوط الأول في أحد المرتدات وهو ما تسبب في هدف".

وتابع "لدينا عديد اللاعبين يمكنهم المشاركة في أكثر من مركز، نحاول اختيار أنسب تشكيل لكل مباراة حسب المنافس ومستوى اللاعبين والإجهاد أيضا".

واستكمل "خروج سيف الجزيري كان بسبب عدم قدرة الفريق على الهجوم بشكل أكبر في ظل فقدانه للكرة وعدم وصول الكرة له في أوقات كثيرة وبالفعل تعادلنا عقب خروجه".

وواصل "لم أتحدث مع اللاعبين بعد ولكنني سأشجعهم، خسرنا نقطتين اليوم ولكنها ليست نهاية العالم وما زال هناك عديد المباريات في الدوري. خسرنا مباراة واحدة فقط من آخر 27 في الدوري".

واستطرد عن التعليمات بين الشوطين "كنا نحاول اللعب من عمق الملعب في أغلب الأوقات الشوط الثاني لذلك كانت التعليمات بالاعتماد أكثر على الأطراف للوصول لمرمى البنك الأهلي".

وأتم عن غياب عمر السعيد "بالطبع تأثرنا بغيابه، غاب عنا عمر السعيد وأشرف بنشرقي وأحمد فتوح ولكن لدينا عدد كبير من اللاعبين يجب أن نستغلهم بالشكل الأمثل، لو سجل مصطفى فتحي الفرصة التي سنحت له في الدقائق الأخيرة لاختلفت الأمور".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بعد التعادل ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.