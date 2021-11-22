الانتصار الأول.. المصري يهزم الجونة بثلاثية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 22:14

كتب : FilGoal

المصري يهزم الجونة بثلاثية

نجح النادي المصري في تحقيق فوزه الأول بالدوري المصري هذا الموسم بعد الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على الجونة في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن عقب مرور خمس جولات بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وسجل المصري أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق حسن علي من ركلة جزاء وعمرو مرعي وأحمد حمودي.

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وبدأ الشوط الأول بسيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة تذكر على المرميين في النصف ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 33 نجح محمد عنتر في افتتاح التسجيل قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو.

وبعد اللجوء للفيديو ألغى محمد الصباحي حكم اللقاء هدف عنتر بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني بدأ المصري مهاجما بحثا عن افتتاح التسجيل في اللقاء.

وفي الدقيقة 54 طالب لاعبو المصري بركلة جزاء ولجأ الصباحي لتقنية الفيديو ليعود ويحتسب الكرة للفريق البورسعيدي.

ونجح حسن علي في تسجيل ركلة الجزاء للمصري في الدقيقة 55 ليفتتح أهداف اللقاء.

وحاول الجونة العودة في اللقاء ومعادلة النتيجة لكن نجح عمرو مرعي تسجيل هدف ثاني يعزز تقدم المصري.

وسجل مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 72 برأسية رائعة في شباك إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

ونجح أحمد حمودي في قتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 87 بعد تمريرة من أحمد الشيخ.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة يوم الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة.

بينما يحل الجونة ضيفا على إيسترن كومباني يوم السبت ضمن مباريات نفس الجولة.

الدوري المصري المصري البورسعيدي الجونة
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