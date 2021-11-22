عبد الحفيظ: المحلة يقدم مستوى رائع هذا الموسم.. والرد على استبعاد كهربا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي هدف بيرسي تاو أمام المحلة

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن سعادته بالفوز الهام ضد غزل المحلة في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بهدف قاتل عن طريق علي معلول في الثواني الأخيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة منفردا بالعلامة الكاملة بعد الفوز بالخمس مباريات حتى الآن.

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وقال عبد الحفيظ عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على المكسب كانت مباراة هامة جدا وصعبة جدا ونعلم ذلك قبل انطلاقها".

وأضاف "غزل المحلة يلعب على أرضه ووسط جماهيره وبعيدا عن ذلك يقدمون مستوى رائع في باقي المباريات".

وأوضح عبد الحفيظ "محمد عودة صنع فريقا جيدا مع المحلة ويلعبون بشكل رائع هذا الموسم".

وبالحديث عن سر استبعاد محمود كهربا قال عبد الحفيظ "هي رؤية فنية لموسيماني ولا يتم التدخل فيها كل اللاعبين".

وتابع "سيأتي دورهم سواء في مباريات محلية أو قارية، تركيزنا حاليا على مواجهة سموحة المقبلة أحد الفرق التي أهدرنا أمامها نقاطا الموسم الماضي".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "حسام حسن تعرض لكدمة قوية في الركبة ولكن نشعر أنها لن تكون إصابة قوية وسننتظر الفحص الطبي".

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