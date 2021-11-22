في الجول يكشف إصابتي معلول وحسام حسن أمام غزل المحلة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 20:35

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبو الأهلي بهدف معلول أمام المحلة

تعرض ثنائي الأهلي علي معلول وحسام حسن للإصابة خلال مواجهة غزل المحلة التي انتهت بفوز درامي للأحمر في الثواني الأخيرة.

حسام حسن

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان معلول قد سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 98 بعد تعادل المحلة في الدقيقة 94.

وعلم FilGoal.com أن علي معلول شعر بآلام في العضلة الضامة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

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ومن المقرر أن يخضع معلول لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى إصابته.

أما بالنسبة لإصابة حسام حسن فعلم FilGoal.com أنها كدمة قوية في الركبة وفضل الجهاز الفني ألا يتحامل عليها حتى لا تتفاقم.

ويخضع حسام حسن لفحص طبي لتحديد مدى الإصابة ولكن هناك اطمئنان مبدئي ألا تكون إصابة قوية.

وكان قد تم استبدال حسام حسن في الدقيقة 75 بعد نزوله بدقيقتين فقط.

وشارك لويس ميكسيوني بدلا من البديل حسام حسن في الربع ساعة الأخيرة.

الأهلي حسام حسن علي معلول
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