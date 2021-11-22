انتهت في الدوري - الجونة (0)-(3) المصري.. نهاية المباراة
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:58
كتب : FilGoal
يلعب الجونة أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.
ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
===========
نهاية المباراة
ق87 جووووول أحمد حمودي يضيف الثالث
ق72 جوووول عمرو مرعي يعزز التقدم بهدف جديد
ق55 جووووول حسن علي يتقدم للمصري بركلة جزاء
ق54 ركلة جزاء للمصري بعد اللجوء لتقنية الفيديو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 إلغاء هدف المصري بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل
ق33 جووووول محمد عنتر يفتتح التسجيل للمصري
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك" خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية ديانج: سعيد بمشاركتي في 100 مباراة مع الأهلي