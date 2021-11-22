انتهت في الدوري - الزمالك (1) - (1) البنك الأهلي
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:47
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما البنك الأهلي يحل تاسعا برصيد 6 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة هنا
==============
5 دقائق وقت بدل ضائع
ق87: تسديدة قوية من هلال فوق العارضة
ق83: عودة حازم إمام ومشاركته بدلا من المثلوثي.
ق82: خطأ قاتل من الزنفلي، حاول مراوغة أوباما لكنه قطع الكرة وأعادها لمصطفى فتحي الذي سدد خارج المرمى.
ق71: جوووول التعادل للزمالك من ركلة جزاء زيزو
ق67: ضربة جزاء لـ الزمالك بعد لمس يعقوبو للكرة باليد.
ق66: أيمن حفني بديلا لزيزو
ق65: مطالبات بركلة جزاء للزمالك.
ق60: القائم الأيمن للزنفلي يمنع هدفا محققا لمصطفى فتحي من متابعة لركلة زيزو الحرة
ق58: تبديل أول للزمالك. خروج الجزيري ومشاركة أوناجم.
ق51: عرضية زيزو تجد رأسية أوباما فوق عارضة الزنفلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: استمرار الضغط الأبيض وصمود من البنك الأهلي
ق24: خروج خاطئ من الزنفلي والونش برأسية خارج المرمى
ق16: جوووول محمد هلال يسجل الأول للبنك الأهلي
ق7: عواد يرد على الزنفلي ويتصدى لرأسية محمد هلال
ق4: تألق من الزنفلي أمام تسديدة إمام عاشور
انطلاق المباراة