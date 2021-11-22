طبيب الزمالك: الإجهاد يبعد عمر السعيد عن مباراة البنك الأهلي

يبعد الإجهاد، عمر السعيد، عن تشكيل الزمالك وقائمته ضد البنك الأهلي، في الدوري.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك: "غياب عمر السعيد عن قائمة الفريق في مباراة اليوم جاء بعد شعوره بحالة من الإجهاد عقب مران أمس الأحد".

وأضاف أسامة: "فضلنا استبعاده من مباراة اليوم لمنحه قسطا من الراحة، واللاعب سيخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط قبل مواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.