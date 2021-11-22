طبيب الزمالك: الإجهاد يبعد عمر السعيد عن مباراة البنك الأهلي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:40

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك - عمر السعيد

يبعد الإجهاد، عمر السعيد، عن تشكيل الزمالك وقائمته ضد البنك الأهلي، في الدوري.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك: "غياب عمر السعيد عن قائمة الفريق في مباراة اليوم جاء بعد شعوره بحالة من الإجهاد عقب مران أمس الأحد".

وأضاف أسامة: "فضلنا استبعاده من مباراة اليوم لمنحه قسطا من الراحة، واللاعب سيخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
تشكيل البنك الأهلي – أسامة فيصل وهلال ومعروف يوسف يقودون اختيارات جلال ضد الزمالك أسامه نبيه: هناك مسؤول في الزمالك ضحى بلاعبين من أجل ابنه تشكيل الزمالك – عودة المثلوثي وأوباما أمام البنك الأهلي.. وغياب السعيد

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط قبل مواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

عمر السعيد الزمالك البنك الأهلي
نرشح لكم
في الجول يكشف إصابتي معلول وحسام حسن أمام غزل المحلة مؤتمر موسيماني - غضب عارم بسبب سؤاله عن عمار وميكيسوني مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي استراحة في الدوري - الزمالك (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول في الـ+95.. معلول يخطف فوزا قاتلا لـ الأهلي على المحلة في ملعب الغزل طبيب الزمالك: الإجهاد يبعد عمر السعيد عن مباراة البنك الأهلي
أخر الأخبار
في الجول يكشف إصابتي معلول وحسام حسن أمام غزل المحلة 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني - غضب عارم بسبب سؤاله عن عمار وميكيسوني 38 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي 51 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - الزمالك (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
في الـ+95.. معلول يخطف فوزا قاتلا لـ الأهلي على المحلة في ملعب الغزل ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: الإجهاد يبعد عمر السعيد عن مباراة البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة ساعة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي – أسامة فيصل وهلال ومعروف يوسف يقودون اختيارات جلال ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال