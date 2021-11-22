تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:31
كتب : FilGoal
أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري ورضا شحاتة مدرب الجونة التشكيل الأساسي للمواجهة بين الفريقين.
ويلعب فريق الجونة أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
وجاء تشكيل المصري بقيادة معين الشعباني كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أسامة الجزار - عمرو موسى - أحمد علاء - أحمد شديد قناوي
الوسط: إيزي إيمكا - إلياس الجلاصي - حسن علي - محمد عنتر - محمد جريندو
الهجوم: عمرو مرعي
بينما تشكيل فريق الجونة كالآتي:
حراسة المرمى: إسلام طارق
الدفاع: محمد عبد الجواد - محمود الجزار - محمد نجيب - عمرو سعداوي
الوسط: نور السيد - أحمد عامر - أحمد صافي - كريم طارق - إسلام عبد النعيم
الهجوم: حسام غانم
ويتساوى الفريقان ولكل منهما 4 نقاط عقب مرور أربع جولات.
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