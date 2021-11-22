تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة

في الجول يكشف إصابتي معلول وحسام حسن أمام غزل المحلة

مؤتمر موسيماني - غضب عارم بسبب سؤاله عن عمار وميكيسوني

مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي

استراحة في الدوري - الزمالك (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

في الـ+95.. معلول يخطف فوزا قاتلا لـ الأهلي على المحلة في ملعب الغزل