تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة

تشكيل البنك الأهلي – أسامة فيصل وهلال ومعروف يوسف يقودون اختيارات جلال ضد الزمالك

إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير