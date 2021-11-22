تشكيل البنك الأهلي – أسامة فيصل وهلال ومعروف يوسف يقودون اختيارات جلال ضد الزمالك

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الخامسة في الدوري.

وبشكل معتاد، يلعب جلال بثلاثي دفاعي يقوده الدولي أحمد ياسين، ومعه محمد دبش وإسحاق يعقوبو.

وأمام الثلاثي الدفاعي، يلعب خط وسط ثلاثي يضم محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال، خلف محمد بسيوني وأسامة فيصل.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد دبش - أحمد ياسين – إسحاق يعقوبو - عاصم صلاح

الوسط: محمد فتحي - معروف يوسف – محمد هلال - محمد بسيوني

الهجوم: أسامة فيصل

البدلاء: أحمد السعدني - محمود قاعود – محمود سيد – أحمد ياسر – أحمد سعيد – أمير مدحت – محمد مصطفى "ميدو" – موسى دياوارا – محمد حامد

الزمالك البنك الأهلي في الدوري
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