ذا بيست - سبعة مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المدربين المرشحين لجائزة المدرب الأفضل لعام 2021.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022 وسيذاع عبر بث افتراضي دون حضور المدعوين في العاصمة السويسرية زيوريخ.

ويتنافس سبعة مدربين على جائزة أفضل مدير فني عن العام الماضي ليس من بينهم يورجن كلوب الذي حصد النسخة الأخيرة.

وجاء المتنافسون كالآتي:

- الإيطالي أنطونيو كونتي (إنتر / توتنام)

- الألماني هانز فليك (بايرن ميونيخ / منتخب ألمانيا)

- الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

- الإيطالي روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا)

- الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)

- الأرجنتيني دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد)

- الألماني توماس توخيل (تشيلسي)

وكان يورجن كلوب أكثر من حصد الجائزة مرتين عامي 2019 و2020 بينما سبق لكل من زين الدين زيدان وكلاوديو رانييري وديديه ديشان بالجائزة مرة واحدة.

ويحصد جائزة النسخة الحالية أحد المدربين للمرة الأولى في تاريخه.