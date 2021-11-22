قوائم كأس العرب – ثلاثي الدوري المصري يقود اختيارات المغرب النارية

يقود ثلاثي الدوري المصري، أشرف بنشرقي وبدر بانون ووليد الكارتي، اختيارات نارية للحسين عموتة المدير الفني للمنتخب المغربي الرديف الذي سيخوض غمار كأس العرب.

وضمت قائمة المغرب 23 لاعبا، ويزينها أسماء وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي، بجانب نجوم الوداد أشرف داري ويحيى جبارن وأيوب العملود وأيمن الحسوني، ونجوم الرجاء أنس الزنيتي ومحمد الناهيري وعبد الإله الحافيظي.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: أنس الزنيتي (الرجاء) – محمد أمسيف (الفتح الرياضي) – عبد العالي المحمدي (أبها السعودي)

الدفاع: محمد الناهيري (الرجاء) – بدر بانون (الأهلي) – سفيان بوفتيني (الأهلي القطري) – أشرف داري (الوداد) – حمزة الموساوي (نهضة بركان) – محمد الشيبي (الجيش الملكي)

الوسط: يحيى جبران (الوداد) – وليد الكارتي (بيراميدز)– محمد علي باعمر (اتحاد طنجة) – عبد الإله الحافيظي (الرجاء)– أيوب العملود (الوداد) – أيمن الحسوني (الوداد) – مروان سعدان (الفتح السعودي) – محمد فوزير (الرائد السعودي) – إدريس فتوحي (السيلية القطري)

الهجوم: وليد أزارو (الاتفاق السعودي) - – إسماعيل الحداد (الخور القطري) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – كريم البركاوي (الرائد السعودي) – أشرف بنشرقي (الزمالك)

ويخوض المغرب كأس العرب في المجموعة الثالثة مع السعودية والأردن وفلسطين.

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