إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 17:48

كتب : FilGoal

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته باستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري بعد الفوز على إيسترن كومباني.

وحقق بيراميدز الفوز على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارا مهما للغاية بعد ضياع نقطتين أمام المصري، وأوجه التحية لعلاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني الذي تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة".

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري - رمضان وإكرامي يقودان بيراميدز.. وعرفة السيد في هجوم إيسترن كومباني صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة مواعيد مباريات الإثنين 22 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. بيراميدز والأهلي والزمالك بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. باراناينسي يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2021

وأضاف "الفريق تحرر من الضغوط بعد تسجيل الهدف الأول وهو ما سهل تسجيل الثاني والثالث".

وتابع "قررنا الدفع ببعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من أجل تجهيزها خاصة وأن الفريق مقبل على مباراتين مهمتين في كأس الكونفدرالية ولابد من تجهيز الجميع".

وشدد المدير الفني لبيراميدز "نمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى بجانب الحراس الشباب وبالتالي يجب تجهيز كل الحراس ومنح الفرصة للجميع خاصة أن المستوى متقارب".

وعن سير اللقاء أوضح "لم أتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير مع بداية المباراة".

واختتم تصريحاته "سعيد للغاية بما يقدمه رمضان صبحي وهو لاعب مهم جدا ووجوده يساعد الفريق في تحقيق أهدافه المستقبلية".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتا بعد خوض خمس مباريات.

الدوري المصري بيراميدز إيسترن كومباني إيهاب جلال
نرشح لكم
تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة تشكيل البنك الأهلي – أسامة فيصل وهلال ومعروف يوسف يقودون اختيارات جلال ضد الزمالك تشكيل الزمالك – عودة المثلوثي وأوباما أمام البنك الأهلي.. وغياب السعيد مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير عبد العال: تجربتي مع إيسترن كومباني "مغامرة".. ومن الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز
أخر الأخبار
تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي – أسامة فيصل وهلال ومعروف يوسف يقودون اختيارات جلال ضد الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – عودة المثلوثي وأوباما أمام البنك الأهلي.. وغياب السعيد 32 دقيقة | الدوري المصري
ذا بيست - سبعة مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل 38 دقيقة | أوروبا
صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة ذا بيست لـ الأفضل في العالم 39 دقيقة | أوروبا
قوائم كأس العرب – ثلاثي الدوري المصري يقود اختيارات المغرب النارية 43 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح ساعة | مصر
إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال