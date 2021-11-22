إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته باستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري بعد الفوز على إيسترن كومباني.

وحقق بيراميدز الفوز على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارا مهما للغاية بعد ضياع نقطتين أمام المصري، وأوجه التحية لعلاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني الذي تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة".

وأضاف "الفريق تحرر من الضغوط بعد تسجيل الهدف الأول وهو ما سهل تسجيل الثاني والثالث".

وتابع "قررنا الدفع ببعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من أجل تجهيزها خاصة وأن الفريق مقبل على مباراتين مهمتين في كأس الكونفدرالية ولابد من تجهيز الجميع".

وشدد المدير الفني لبيراميدز "نمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى بجانب الحراس الشباب وبالتالي يجب تجهيز كل الحراس ومنح الفرصة للجميع خاصة أن المستوى متقارب".

وعن سير اللقاء أوضح "لم أتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير مع بداية المباراة".

واختتم تصريحاته "سعيد للغاية بما يقدمه رمضان صبحي وهو لاعب مهم جدا ووجوده يساعد الفريق في تحقيق أهدافه المستقبلية".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتا بعد خوض خمس مباريات.