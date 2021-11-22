عبد العال: تجربتي مع إيسترن كومباني "مغامرة".. ومن الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز

يرى علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني، أن تجربته مع الفريق تعد "مغامرة"، كما أكد أنه من الطبيعي خسارة الفريق أمام فيوتشر وبيراميدز، أول مباراتين قادهما مع الفريق.

وقال عبد العال عقب الخسارة من بيراميدز 3-0 في الجولة الخامسة للدوري: "أعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة بيراميدز كونها أمام فريق قوي جدا ويمتلك لاعبين دوليين وكذلك جهاز فني مميز بقيادة إيهاب جلال، وحاولت مواجهته واللعب بإمكانيات اللاعبين".

وأردف "حاولت اللعب بكل قوة وإيقاف خطورة بيراميدز وبالفعل نجح في الشوط الأول في أغلب الوقت ولكن جاء الهدف الأول من خطأ في التمركز، ومع بداية الشوط الثاني حاولنا التعديل ولكن بيراميدز سجل هدفه الثاني قبل أن يسجل الثالث الذي أنهى المباراة تماما وسط إحباط اللاعبين".

واستدرك "من الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز بسبب فارق الإمكانيات الفنية ولكنني حاولت الاستفادة والتعامل على أن يستكشف اللاعبين ويكون الأمور أفضل".

وكشف "أتمنى أن يكون تكوين الفريق أفضل بكثير ولكن في حدود الإمكانيات تم التعاقد مع لاعبين ودعم الفريق وهناك قلة في بعض المراكز، ويجب عبور تلك المرحلة الصعبة قبل التوقف المقبل والاستعداد بكل قوة للدوري الصعب للغاية".

وأتم "تجربتي مع إيسترن كومباني أراها مغامرة وتحدي بالنسبة لي، ولدي أمل في تحقيق شيء وأيعمل على استغلال التوقف لتجهيز اللاعبين، وهناك اتفاق مع الإدارة لدعم الفريق في يناير بصفقات جديدة في مختلف المراكز. آمل أن يكون هناك صبر ووقت لتجهيز الفريق بالصورة الأفضل، ولا يمكن قياس التجربة أمام فيوتشر وبيراميدز والحظ السيء أن تكون البداية أمام فريقين بغاية القوة".

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني بلا نقاط في المركز الأخير.

وبات إيسترن كومباني أول فريق يتلقى 5 هزائم متتالية في بداية الدوري المصري الممتاز منذ الرجاء في موسم 2017-2018، والذي انتهى باحتلاله المركز السادس عشر وهبوطه إلى الدرجة الثانية.