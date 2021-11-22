انتهت في الدوري - المحلة (2)-(3) الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.

بينما غزل المحلة الرابع ورصيده 8 نقاط.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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ق 97: جوووول علي معلول يسجل هدفا قاتلا من ركلة حرة مباشرة ويخطف الانتصار للأهلي

ق 94: جوووول قاتل لغزل المحلة في الدقيقة 94 بهدف عن طريق أكرم توفيق بالخطأ في مرماه

ق 85: نزول حسين الشحات وأحمد عبد القادر بدلا من تاو وأفشة

ق 77: نزول ميكيسوني بدلا من حسام حسن

ق 75: خروج حسام حسن بعدما تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من يحيى حامد

ق 72: الأحمر يهدر الثالث بعد تسديدة من شريف تصدى لها الحارس وعادت لأفشة ليسدد ويبعدها الدفاع

ق 56: جوووول عبده يحيى يسجل الأول للمحلة

ق 48: جوووول بيرسي تاو والهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأولي بهدف دون رد

ق 46: بيرسي تاو يهدر فرصة خطيرة والحارس خارج المرمى

ق 40: خروج ياسر إبراهيم بعد سقوطه مصابا وعودته بعد تلقي العلاج

ق 29: انطلاقة من تاو ويمرر إلى محمد شريف أمام المرمى الذي سدد بالقدم اليسرى كرة تمر جوار القائم

ق 27: أفشة يهدر فرصة خطيرة على الأحمر ويهدر الثاني

ق 13: محاولة خطيرة من الغزل والشناوي يتصدى للكرة ومتابعة من هجوم الغزل

وصف الهدف: ركنية ارتدت لخارج منطقة الجزاء ثم مررها السولية إلى بدر بانون الذي سدد وارتدت من الحارس، ليتابعها محمد شريف ويمرر الكرة إلى أفشة أمام المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك

ق 11: جووووول أفشة والأول

ق 10: مطالبات بركلة جزاء للأحمر

ق 3: محاولة مبكرة من المحلة من ركلة ركنية

انطلاق المباراة