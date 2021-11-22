صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

بيراميدز 3-0 إيسترن كومباني

تغلب بيراميدز على ضيفه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب 30 يونيو ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.

سجل الأهداف علي جبر في الدقيقة 36 وعبد الله السعيد في الدقيقة 47 وإبراهيم عادل في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني بلا نقاط في المركز الأخير.

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وبات إيسترن كومباني أول فريق يتلقى 5 هزائم متتالية في بداية الدوري المصري الممتاز منذ الرجاء في موسم 2017-2018، والذي انتهى باحتلاله المركز السادس عشر وهبوطه إلى الدرجة الثانية.

حتى يأتي الهدف..

سيطر بيراميدز على الكرة طوال الشوط الأول ولكن بدون فاعلية في البداية، وبدأ التهديد بتمريرة بينية وصلت إلى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 16 ولكنه فشل في ترويضها لتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 33 بدأ التهديد يأخذ شكلا أكثر جدية بتسديدة محمد حمدي من خارج المنطقة، إلا أن عمرو حسام حارس إيسترن كومباني نجح في التصدي.

أخيرا نجح بيراميدز في التسجيل من ركلة ركنية أرسلها محمد حمدي ليقابلها علي جبر بالرأس في شباك حسام في الدقيقة 36، ليسهل مهمة صاحب الأرض.

كاد فخر الدين بن يوسف أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد عرضية من محمد حمدي ولكن ارتطمت تسديدة التونسي بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1-0.

إيسترن في ورطة

بدأ علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني الشوط الثاني بتبديلين، حيث خرج عرفة السيد وكريم خميس وأتى صلاح عاشور ومحمد عصام بدلا منهما.

ولكن سريعا في الدقيقة 47 اقتنص بيراميدز الهدف الثاني بتسديدة من عبد الله السعيد غافلت الحارس وسكنت الشباك.

ليزداد الموقف تعقيدا، أصيب أحمد متعب لاعب إيسترن في الدقيقة 61، ليخرج ضمن تبديلين للفريق رفقة محمد ناصر مودي، ويأتي أحمد تمساح وستيفن كوامي بدلا منهما.

وفي الدقيقة 65 أرسل محمد حمدي عرضية أخرى إلى عمر جابر الذي سدد بلمسة واحدة ولكن بجوار القائم.

ثالث قاتل

سدد إبراهيم عادل في الدقيقة 72 على حدود المنطقة ولكن حول الدفاع كرته إلى ركنية، لعبها محمد حمدي في الدقيقة 73 وهيأها وليد الكرتي بالرأس إلى عادل مرة أخرى ليسجل بلمسة رائعة ثالث أهداف بيراميدز.

أجرى إيهاب جلال مدرب بيراميدز 3 تبديلات في الدقيقة 77 بخروج فخر الدين بن يوسف ونبيل دونجا ومحمد حمدي ونزول محمود وادي ومحمود صابر وحسين السيد.

وفي الدقيقة 82 حل أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق على حساب أحمد سامي ووليد الكرتي، فيما سجل ستيفان ساي هدفا لصالح إيسترن في الدقيقة 86 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

آخر تبديلات إيسترن أتى في الدقيقة 86 بخروج أسامة عزب ونزول أحمد موكشا، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

بذلك يرفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا انتظارا لنتيجة مباراة الأهلي (12 نقطة) وغزل المحلة، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني بلا نقاط في المركز الأخير.

ويلعب بيراميدز مباراته القادمة في الدوري يوم الأحد 28 نوفمبر ضد إنبي، بينما يلعب إيسترن يوم السبت 27 نوفمبر ضد الجونة.

بيراميدز إيسترن كومباني إبراهيم عادل عبد الله السعيد علي جبر
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