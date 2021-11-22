مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني

كشف جوزيه مورينيو مدرب روما عن سبب ركض فيليكس أفينا جيان عقب تسجيله لهدفه أمام جنوى.

وفاز روما على جنوى بعهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

ودخل اللاعب صاحب الـ 18 عاما كبديل خلال مباراة روما وجنوا في الدوري الإيطالي ليحرز هدفين كانا السبب في فوز روما بالمباراة ويكون أول لاعب من مواليد 2003 يسجل هدفا في الدوري الإيطالي.

وركض فيليكس نحو مورينيو واحتضنه بشدة عقب تسجيله للهدف.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة دازنعقب المباراة: "وعدت فيليكس بشراء الحذاء مرتفع السعر الذي كان يريده، تكلفته هي 800 يورو، لذلك ركض نحوي وأخبرني بألا أنسى، لذلك غدا صباحا سيكون أول شيء أفعله هو شراء الحذاء من أجله".

وتابع "أنا آسف لدي روسي وفريق الشباب، ولكن فيليكس سيظل معنا، فريق الشباب يعمل بالقرب منا لذلك فإن أربعة أو خمس لاعبين من ضمنهم فيليكس يتدربون مع الفريق الأول".

واستمر "ما أبهرني بشدة هو هو بروجة اعصابه أمام المرمى، لم يكن طريقة لعبه الرائعة ولكن عقليته القوية، الآن يوجد أطفال يشعرون بأنهم يعرفون كل شيء ولكنه متواضع ويمكن أت تشعر بأنه يمتص كل المعلومات ممن حوله".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة ولكننا هيمنا على الاستحواذ وتحكمنا بها ولكن من الممكن أنه كان ينقصنا شيء في الخطوط الرأسية".

ورفع روما رصيده للنقطة الـ 22 في المركز الخامس بفارق عشر نقاط عن نابولي صاحب صدارة الترتيب.