توخيل: لوكاكو قد يواجه يوفنتوس.. وهافيرتز يغيب

أوضح توماس توخيل مدرب تشيلسي أن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق قد يشارك يوم الثلاثاء ضد ضيفه يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"لست متأكدا بعد من موقف لوكاكو، بدا جيدا في مران الأمس، سنرى ردة فعله. لديه موعد مع الطبيب. ربما نضم 20 لاعبا للقائمة، قد تتغير الأمور في اللحظات الأخيرة".

وأضاف "جورجينيو جاهز تماما. كاي هافيرتز مصاب في العضلة الخلفية ولن يشارك".

ويسعى تشيلسي للفوز على ملعب ستامفورد بريدج للثأر من هزيمته في لقاء الذهاب ضد يوفنتوس.

ويحتل حامل لقب دوري الأبطال المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويسبقه يوفنتوس بفارق 3 نقاط.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.