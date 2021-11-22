توخيل: لوكاكو قد يواجه يوفنتوس.. وهافيرتز يغيب
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 16:28
كتب : FilGoal
أوضح توماس توخيل مدرب تشيلسي أن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق قد يشارك يوم الثلاثاء ضد ضيفه يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"لست متأكدا بعد من موقف لوكاكو، بدا جيدا في مران الأمس، سنرى ردة فعله. لديه موعد مع الطبيب. ربما نضم 20 لاعبا للقائمة، قد تتغير الأمور في اللحظات الأخيرة".
وأضاف "جورجينيو جاهز تماما. كاي هافيرتز مصاب في العضلة الخلفية ولن يشارك".
ويسعى تشيلسي للفوز على ملعب ستامفورد بريدج للثأر من هزيمته في لقاء الذهاب ضد يوفنتوس.
ويحتل حامل لقب دوري الأبطال المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويسبقه يوفنتوس بفارق 3 نقاط.
وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.
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