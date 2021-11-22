الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الإسماعيلي اليوم الإثنين قائمة لاعبيه التي تواجه مضيفه المقاولون العرب يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب باهر المحمدي عن المباراة بسبب الإيقاف ويستمر ابتعاد مروان الصحراوي.

وجاءت القائمة التي تضم 20 لاعبا:

حارس المرمى: محمد فوزى وأحمد عادل

الدفاع: محمد هاشم ومحمد عمار وحمد نصر وعصام صبحى وأحمد عيد ومحمد دسوقي

وسط الملعب: محمد مخلوف ومحمود عبد العاطي "دونجا" وعماد حمدى وعمر الوحش وأحمد مصطفي ومحمد عادل ومحمد صادق وأحمد مدبولي

الهجوم: شكري نجيب وبينسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي

ولا يزال فريق الدراويش يبحث عن فوزه الأول في البطولة بعدما خسر في الجولات الأربع الماضية.

وستكون المباراة هي الثانية للفريق مع المدرب الأرجنتيني خوان براون الذي خلف طلعت يوسف.

وتنطلق المباراة 5:30 مساء الثلاثاء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.