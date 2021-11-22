الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 16:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

أعلن الإسماعيلي اليوم الإثنين قائمة لاعبيه التي تواجه مضيفه المقاولون العرب يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب باهر المحمدي عن المباراة بسبب الإيقاف ويستمر ابتعاد مروان الصحراوي.

وجاءت القائمة التي تضم 20 لاعبا:

أخبار متعلقة
ناجلسمان: عزل 8 لاعبين؟ لا تضخموا الأمور خبر في الجول - استبعاد إبراهيم نور الدين من كأس العرب بسبب كورونا الفيل: الأهلي أبلغني أن الأولمبية قدمت استشكالا ضد حكم أحقيتي بالترشح للانتخابات

حارس المرمى: محمد فوزى وأحمد عادل

الدفاع: محمد هاشم ومحمد عمار وحمد نصر وعصام صبحى وأحمد عيد ومحمد دسوقي

وسط الملعب: محمد مخلوف ومحمود عبد العاطي "دونجا" وعماد حمدى وعمر الوحش وأحمد مصطفي ومحمد عادل ومحمد صادق وأحمد مدبولي

الهجوم: شكري نجيب وبينسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي

ولا يزال فريق الدراويش يبحث عن فوزه الأول في البطولة بعدما خسر في الجولات الأربع الماضية.

وستكون المباراة هي الثانية للفريق مع المدرب الأرجنتيني خوان براون الذي خلف طلعت يوسف.

وتنطلق المباراة 5:30 مساء الثلاثاء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر في الدوري - غزل المحلة ضد الأهلي صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي تشكيل الأهلي – ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد شريف يواجهون غزل المحلة الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب انتهت في الدوري - بيراميدز (3) - (0) إيسترن كومباني.. فوز ساحق لأصحاب الأرض
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - غزل المحلة ضد الأهلي 42 ثاتيه | الدوري المصري
صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد شريف يواجهون غزل المحلة 27 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
توخيل: لوكاكو قد يواجه يوفنتوس.. وهافيرتز يغيب 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كاريك الأول: عن خلافة سولشاير ومتى علم بإقالته 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال