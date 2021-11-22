تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي

أعلن محمد عودة مدرب غزل المحلة عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الأهلي اليوم الإثنين الساعة 5:30 مساء.

ويلتقي غزل المحلة مع الأهلي على ملعبه في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المحلة كالآتي

الحارس: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – إيهاب سمير

الوسط: أحمد عفيفي – إبراهيما كونيه – حميد ماو – أحمد غنيم - باولن فوافي

الهجوم: عبده يحيى

ويتاوجد على مقاعد البدلاء: محمود رضا - إبراهيم صلاح - هشام بلحة - أحمد الشيخ - خالد الإخميمي - خالد سامي - محمد السيد بازوكا - أحمد النادري - عبد الرحمن عاطف

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدور ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.