تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 16:41
كتب : FilGoal
أعلن محمد عودة مدرب غزل المحلة عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الأهلي اليوم الإثنين الساعة 5:30 مساء.
ويلتقي غزل المحلة مع الأهلي على ملعبه في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل المحلة كالآتي
الحارس: عمرو شعبان
الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – إيهاب سمير
الوسط: أحمد عفيفي – إبراهيما كونيه – حميد ماو – أحمد غنيم - باولن فوافي
الهجوم: عبده يحيى
ويتاوجد على مقاعد البدلاء: محمود رضا - إبراهيم صلاح - هشام بلحة - أحمد الشيخ - خالد الإخميمي - خالد سامي - محمد السيد بازوكا - أحمد النادري - عبد الرحمن عاطف
ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدور ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.
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