تشكيل الأهلي – ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد شريف يواجهون غزل المحلة

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة غزل المحلة في الدوري اليوم الإثنين الساعة 5:30 مساء.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل ياسر إبراهيم محل حمدي فتحي الذي يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي بالكامل كالآتي

الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: أكرم توفيق – أليو ديانج – عمرو السولية – علي معلول

الهجوم: محمد مجدي أفشه – محمد شريف – بيرسي تاو

البدلاء: رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ولويس ميكيسون ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.